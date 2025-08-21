Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%297,27
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,01%2 026,65
  • OMX Vilnius0,00%1 219,33
  • S&P 500−0,39%6 370,71
  • DOW 30−0,34%44 784,61
  • Nasdaq −0,44%21 080,65
  • FTSE 1000,23%9 309,2
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,57
  • OMX Baltic0,01%297,27
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,01%2 026,65
  • OMX Vilnius0,00%1 219,33
  • S&P 500−0,39%6 370,71
  • DOW 30−0,34%44 784,61
  • Nasdaq −0,44%21 080,65
  • FTSE 1000,23%9 309,2
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,57
  • 21.08.25, 17:30

ИТ-гигант сокращает в Эстонии треть сотрудников

Поставщик ИТ-услуг с головным офисом в Индии HCL Technologies Estonia OÜ сообщил кассе по безработице, что планирует сократить 26 сотрудников.
В 2015 году индийская крупная компания HCL Technologies открыла в Ülemiste City центр ИТ-разработок, на открытии которого присутствовал в том числе президент Тоомас Хендрик Ильвес.
  • В 2015 году индийская крупная компания HCL Technologies открыла в Ülemiste City центр ИТ-разработок, на открытии которого присутствовал в том числе президент Тоомас Хендрик Ильвес.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно отчету за прошлый год, в фирме работает 86 человек.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 18.08.25, 07:00
Безжалостый рынок труда: сотни резюме и сотни кандидатов. «Ты хороший кандидат, но есть еще лучше»
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
ТОП
  • 07.08.25, 17:50
ТОП 17: чем выше зарплата, тем больше интерес и навыки в использовании искусственного интеллекта
Согласно исследованию, 13% работников пока ничего не слышали о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и в то же время есть несколько областей, где практически все сотрудники ежедневно используют ИИ.
Биржа
  • 16.07.25, 13:37
Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора
Компания по аренде самокатов Tuul Mobility заменит генерального директора Таури Кярсона, который был назначен на эту должность в мае прошлого года, на нового руководителя – Сийма Темпеля.
Новости
  • 16.07.25, 11:46
Nortal приобрела американскую ИТ-компанию с 600 сотрудниками
«Это крупнейшая покупка в истории Nortal»
Принадлежащая Прийту Аламяэ ИТ-компания Nortal приобрела софтверную фирму, работающую в США и Латинской Америке.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.08.25, 16:15
Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро
2
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
3
Новости
  • 19.08.25, 12:22
Индийская компания инвестирует в Пайде 100 млн евро
4
Новости
  • 19.08.25, 18:14
Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли
5
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
6
Подсказка
  • 20.08.25, 06:00
Отдохнуть по правилам: как не потерять отпуск и не нарушить закон

Последние новости

Новости
  • 21.08.25, 18:52
Капитан танкера Eagle S: «Это была авария на море»
Эпицентр
  • 21.08.25, 18:19
Сотни тысяч похищены у Hekotek в результате кибератаки. Владелец винит финдиректора
Новости
  • 21.08.25, 17:30
ИТ-гигант сокращает в Эстонии треть сотрудников
Новости
  • 21.08.25, 17:00
Хозяйка сыроварни: в трудные времена всегда появляется мысль закрыть бизнес
Новости
  • 21.08.25, 16:32
Работодатели будут обязаны обнародовать зарплаты: Союз выступает против
Новости
  • 21.08.25, 15:39
В Италии арестовали подозреваемого в подрыве Nord Stream
Новости
  • 21.08.25, 15:14
Спецпланировка оборонно-промышленного парка готова, Певкур надеется на инвестиции до 400 млн евро
Новости
  • 21.08.25, 15:06
Правительство запрещает ввоз российского и белорусского бутана

Сейчас в фокусе

Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Foto: личный архив
Подсказка
  • 20.08.25, 06:00
Отдохнуть по правилам: как не потерять отпуск и не нарушить закон
Беговая дистанция Ironman в Таллинне.
Новости
  • 19.08.25, 16:15
Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро
Kirjad ja dokumendid veel liiguvad
Новости
  • 19.08.25, 18:14
Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли
Прибыль Coop Pank демонстрирует явный нисходящий тренд, который ожидаем при снижении процентных ставок, но по сравнению с конкурентом он оказался более резким.
Инвестор Тоомас
  • 20.08.25, 12:28
Инвестор Тоомас: настало время продать акции Coop Pank
«Мне было стыдно признаваться, что я рекрутер!»
Mнения
  • 19.08.25, 19:32
«Мне было стыдно признаваться, что я рекрутер!»
Хенри Лаупмаа.
Новости
  • 19.08.25, 17:22
Бизнесмен признан виновным в присвоении пожертвований в поддержку Украины
В передаче Сели рассказывает о своем предпринимательском пути и делится воспоминаниями о бизнес-среде Эстонии 1990-х годов.
Новости
  • 20.08.25, 14:35
Нейнар Сели считает своей особенностью умение зарабатывать деньги. «Самое грустное то, что я до сих пор не знаю, что богатый»
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025