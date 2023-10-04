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dv.ee

4 октября 2023 в 12:49









Meta планирует ввести платную подписку на Facebook и Instagram

Не хотите делиться личными данными? Готовьтесь платить. Фото: Shutterstock

Meta рассматривает возможность введения ежемесячной платы за пользование Instagram и Facebook для тех европейских пользователей, которые не разрешат компании использовать их личные данные для таргетированной рекламы, пишет The Wall Street Journal.

Предполагается, что версия Instagram или Facebook без рекламы обойдется пользователям мобильных устройств в 14 долларов в месяц, а пользователям компьютерной версии – в 10 долларов и примерно 7 долларов за каждую дополнительную связанную учетную запись. Доступ и к мобильной, и к компьютерной версии будет стоить 19 долларов.