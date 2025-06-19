Назад 19.06.25, 16:49 НТД: очереди на восточной границе станут длиннее В летние месяцы увеличивается количество пересекающих границу, и соответственно, возрастает нагрузка на таможенный контроль.

Нарва. Вид на границу с Россией.

Foto: Liis Treimann

Первичный приоритет Налогово-таможенного департамента (НТД) – пресекать перемещение через границу товаров, попавших под санкции, поэтому при проведении таможенных проверок никаких послаблений не делается, сообщается в пресс-релизе госучреждения. НТД просит всех пересекающих границу убедиться, чтобы они не переносили через границу санкционный товар.

На сегодняшний день среднее время ожидания на границе составляет до 12 часов, в летний период время ожидания может увеличиваться еще больше, сообщили в НТД.

По словам руководителя отдела таможенных проверок Вольдемара Линно, причиной очередей является доскональный контроль, проводимый как в отношении людей, транспортных средств, так и товаров, а также нарушения, выявляемые при этом. «Ситуации, когда люди пытаются провезти через границу банкноты государств-членов Европейского союза и санкционные товары, возникают ежедневно. Поскольку НТД вправе рассматривать санкционные нарушения как в порядке производства о проступке, так и в уголовном порядке, то оправданий о том, что наличные деньги случайно остались в кармане, будет уже недостаточно», – подчеркнул Линно.

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За последние два месяца в таможенных пунктах Нарвы, Койдула и Лухамаа было зафиксировано 340 нарушений, связанных с несоблюдением санкций. НТД предотвратил вывоз в Россию наличных денег на сумму 193 000 евро, а также начал 213 производств о проступках и назначил штрафов в общей сумме 42 000 евро.

НТД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию, а также напоминает, что если пересечение границы всё же неизбежно, то перед началом поездки необходимо внимательно ознакомиться с требованиями международных санкций для того, чтобы не брать с собой запрещённые товары. Перечень товаров, ввоз которых запрещён в Россию, можно найти на домашней странице НТД. Дополнительную информацию можно также получить в службе поддержки клиентов по таможенным вопросам.