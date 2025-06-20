Назад 24.06.25, 06:00 Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все? Операция «Паутина» напомнила всем, что война радикально изменилась: танки отходят на второй план, а дроны – выходят на первый. Но и это не предел: технологии развиваются так, что открываются перспективы их массового использования в мирное время, напоминают опрошенные ДВ эксперты.

Дронам могут найти мирное применение в сельском хозяйстве, напоминает Отт-Каарел Вяэн из Таллиннского технического университета.

Foto: Маркус Шольц / DPA / Scanpix

«Война России в Украине – первая полномасштабная война между двумя странами, где дроны начали играть ведущую роль (Карабах был все-таки меньше по масштабу). И если в первые месяцы войны в Украине производилось несколько тысяч дронов, то сейчас счет идет на миллионы, причем в производстве задействовано более 200 предприятий. Если в прошлом году Украина производила три миллиона дронов, то последние заявления замминистра обороны этой страны говорят о планах выйти на 10 миллионов в ближайшее время», – рассказывает научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.

Он убежден, что в будущем роль дронов в ведении войны будет лишь расти.

«Войны будущего будут выглядеть совсем не так, как те вооруженные конфликты, которые велись еще 5-10 лет назад, – убежден аналитик. – Уже сейчас более 60-70% пораженной тяжелой техники российской армии приходится именно на ударные дроны. Украина первой сделала большую ставку на дроны в силу диспаритета сил и средств, а Россия отреагировала. Война всегда именно про это: если где-то обнаруживается преимущество или слабость, то противоположная сторона тут же принимает контрмеры или пытается заимствовать. Что Россия и сделала – правда, не путем производства дронов на своей территории (его в России по большому счету и не было), а с помощью импорта. Мы видим, как высокие официальные лица зачастили с визитами в Иран, чтобы закупать партии шахедов, оснащать их взрывчатыми устройствами и использовать на линии соприкосновения».

Статья продолжается после рекламы

«В какой-то момент дронов с обеих сторон стало так много, что к лету 2023 года линия соприкосновения была ими насыщена, и пошла волна развития средств радиоэлектронной борьбы – чтобы подавлять сигнал между дронами и оператором. Уже в 2024 году Украина стала применять дроны, которые управлялись через кабель. Сейчас можно нередко увидеть кадры и фотоснимки того, как военнослужащие идут по пересеченной местности, и все вокруг опутано волокном», – рассказывает аналитик.

Не сидит сложа руки и Россия. По словам Грецкого, она объявила о запуске национальной программы по строительству дронов.

«Было выделено несколько миллиардов рублей на все это дело, участвуют девять регионов. Это и Московская область, Нижегородская область, Башкортостан. Украинская сторона обо всем этом хорошо знает», – говорит Грецкий.

Дроны – это инновации

«Современная война стала намного более технологичной и автоматизированной, технологии постоянно развиваются, – рассуждает доцент кафедры международных отношений Таллиннского технического университета Хольгер Мельдер. - И если Эстония хочет быть инновационной и развитой страной, то, конечно, она должна идти в ногу со временем. Беспилотники – не чудо-оружие, но их можно использовать для повышения военных возможностей, как в наступательных, так и в оборонительных целях. В то же время их можно использовать и в гражданских целях».

«В мирное время есть возможность использовать дроны в контексте умного города – услуги дронов. Уже сейчас эти услуги тестируются в европейских городах, где дроны используются для перемещения критически важных лекарств и анализов крови между больницами. И это не останется просто логистикой между больницами: вероятно, транспортировка посылок как таковая в будущем начнет осуществляться также с помощью дронов», – вторит ему коллега Отт-Каарел Вяэн из Тартуского колледжа Таллиннского технического университета.

«Дроны также могут использоваться для проведения спасательных операций (например, чтобы найти потерянный гриб в лесу или идентифицировать тонущего человека в море). Успешные операции такого рода уже проводились в Эстонии. Кроме того, дроны позволяют осуществлять оптимизацию и упорядочение работы по наблюдению, чтобы город мог принимать решения на основе данных. Это дешевле, чем отправлять людей на место», – добавил он.

По мнению Вяэна, первое время развитие дронов в мирных целях будет идти в рамках тех функций, которые они осуществляют уже сегодня: полеты и сборы изображений и видеоматериалов. Но вообще их потенциал гораздо шире.

«Если в какой-то момент мы в Эстонии и Европе избавимся от оков чрезмерного регулирования, то можно помечтать и о том, что дроны будут доставлять нам на задний двор посылку, заказанную онлайн, или даже о беспилотном такси. И еще я хотел бы упомянуть сельское хозяйство. Растет интерес к использованию больших беспилотников для прополки и оценки “здоровья” полей. Помимо этого на суше снижается риск столкновения людей и дронов. Насколько я знаю, в Эстонии и соседних странах не зафиксировано ни одного несчастного случая, когда бы человек сталкивался с дроном», – добавил специалист.