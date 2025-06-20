Назад 23.06.25, 06:00 Как инвестору встретить стресс во всеоружии В последнее время известные эстонские инвесторы все чаще говорят о своем непростом эмоциональном состоянии, нервном срыве или выгорании. Психотерапевт Катрин Ахльберг дает некоторые рекомендации, которые помогут любому человеку предупредить серьезные последствия стресса.

Психотерапевт Катрин Ахльберг подчеркивает, что помощь специалиста не обязательно нужно искать только тогда, когда справиться самостоятельно уже не получается.

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Стресс – это нормально, и он даже необходим, если это некое внутреннее давление, которое движет нами и подталкивает к поступкам. Проблемы же начинают проявляться тогда, когда стресс переходит в хроническую фазу, говорит психотерапевт Катрин Ахльберг.

Постоянное давление и тревога могут привести к разного рода изменениям. «Самые базовые вещи – слежу ли я за собой, чищу зубы, одеваюсь», – приводит пример психотерапевт того, где могут начать проявляться первые сигналы нарастающей проблемы.

От обычной лени это можно отличить, если раньше человек выполнял все эти процедуры и для него это было важно, но в какой-то момент это начало меняться. «Очевидно, что это не лень, и за этим стоят другие причины», – говорит Ахльберг.

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«Один из способов – какая-то физическая нагрузка. Кто-то идет на прогулку, кто-то – бегать или боксировать. Если ты занят достаточно интенсивной деятельностью, твое внимание переключается, и тогда эта эмоция оседает, включается рациональное мышление», – рекомендует она.

Она также вновь обращает внимание на важность социальных контактов, поскольку в эмоциональной ситуации другой человек может помочь как минимум выйти из ступора, предложить вам прогуляться и отвлечься от проблемы.

«Мы же знаем, что на рынке постоянно происходят движения, мы заранее знаем, что потери неизбежны. Это же не секрет», – говорит Ахльберг о том, что к подобного рода событиям можно подготовиться и иметь на такой случай определенный план действий.

По ее словам, инвесторам очень важно понимать, что, как и для чего они делают: это поможет избежать зависимости и проблем в будущем. Если зарабатывание денег – это единственный приоритет и у человека нет никаких близких отношений, то рано или поздно это приведет к катастрофе, говорит психотерапевт.

«Возможно имеет смысл пусть даже на бумаге записать, чего я действительно хочу от жизни, куда я хочу двигаться. Зачем я зарабатываю эти деньги. Ведь не просто ради самих денег», – дает она рекомендацию.