Как инвестору встретить стресс во всеоружии

В последнее время известные эстонские инвесторы все чаще говорят о своем непростом эмоциональном состоянии, нервном срыве или выгорании. Психотерапевт Катрин Ахльберг дает некоторые рекомендации, которые помогут любому человеку предупредить серьезные последствия стресса.
- Психотерапевт Катрин Ахльберг подчеркивает, что помощь специалиста не обязательно нужно искать только тогда, когда справиться самостоятельно уже не получается.
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Стресс – это нормально, и он даже необходим, если это некое внутреннее давление, которое движет нами и подталкивает к поступкам. Проблемы же начинают проявляться тогда, когда стресс переходит в хроническую фазу, говорит психотерапевт Катрин Ахльберг.
Постоянное давление и тревога могут привести к разного рода изменениям. «Самые базовые вещи – слежу ли я за собой, чищу зубы, одеваюсь», – приводит пример психотерапевт того, где могут начать проявляться первые сигналы нарастающей проблемы.
От обычной лени это можно отличить, если раньше человек выполнял все эти процедуры и для него это было важно, но в какой-то момент это начало меняться. «Очевидно, что это не лень, и за этим стоят другие причины», – говорит Ахльберг.
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Искусственный интеллект – не помощник
Недавно инвестор Rahakratt в интервью Äripäev рассказал
, как спорил с предпринимателем Райво Хейном о том, насколько искусственный интеллект может помочь человеку с его психологическими проблемами.
По словам Ахльберг, ИИ может снабдить общими рекомендациями, от которых вероятно не будет большого вреда. Однако если человек уже находится на пути к выгоранию, проблема заключается в том, что даже базовые рекомендации ИИ, – гулять, дышать, отдыхать, планировать и т.д., – человек уже просто не в состоянии выполнить. «Очень сложно расслабиться, поскольку тело постоянно в напряжении, проблемы со сном, отсутствует аппетит, разные боли», – приводит примеры психотерапевт.
В то же время, добавляет она, если речь идет о повседневном стрессе, когда требуется определенное напряжение для выполнения обязанностей, здесь человек вполне способен справиться с этим самостоятельно.
«Важно, чтобы у вас был кто-то, с кем можно было бы поговорить. И это должен быть человек, потому что у ИИ нет эмпатии и человеческого тепла», – напоминает Ахльберг о том, что даже полезных рекомендаций недостаточно, чтобы заземлять стресс.
«Когда я общаюсь с клиентами, становится очевидно, что мы отдаляемся от близких людей, мы очень индивидуализированы, отгорожены друг от друга. И это серьезный аспект, на который необходимо обращать внимание», – указывает Ахльберг на еще одну проблему.
Это может указывать на переход стресса в опасную фазу
Эмоциональные симптомы: негатив, злость, постоянное раздражение, жалость к себе (никто мне не помогает, не любит).
Поведенческие симптомы: нарушение сна, избегание и чурание, пускание дела на самотек, забывчивость, появление зависимостей (не обязательно, например, алкогольной, но и тренировки в зале, еда).
Физические симптомы: усталость, постоянные и непонятные боли, тошнота и проблемы с пищеварением, головокружения.
К проблемам можно подготовиться
Инвесторы, вероятно, чаще, чем многие другие сталкиваются с проблемой потери денег. И первая реакция в этом случае – эмоциональная, говорит Ахльберг.
Чтобы не совершить в этой ситуации еще больше глупостей, что в эмоциональном состоянии более вероятно, необходимо на время отойти от этой проблемы.
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«Один из способов – какая-то физическая нагрузка. Кто-то идет на прогулку, кто-то – бегать или боксировать. Если ты занят достаточно интенсивной деятельностью, твое внимание переключается, и тогда эта эмоция оседает, включается рациональное мышление», – рекомендует она.
Она также вновь обращает внимание на важность социальных контактов, поскольку в эмоциональной ситуации другой человек может помочь как минимум выйти из ступора, предложить вам прогуляться и отвлечься от проблемы.
«Мы же знаем, что на рынке постоянно происходят движения, мы заранее знаем, что потери неизбежны. Это же не секрет», – говорит Ахльберг о том, что к подобного рода событиям можно подготовиться и иметь на такой случай определенный план действий.
По ее словам, инвесторам очень важно понимать, что, как и для чего они делают: это поможет избежать зависимости и проблем в будущем. Если зарабатывание денег – это единственный приоритет и у человека нет никаких близких отношений, то рано или поздно это приведет к катастрофе, говорит психотерапевт.
«Возможно имеет смысл пусть даже на бумаге записать, чего я действительно хочу от жизни, куда я хочу двигаться. Зачем я зарабатываю эти деньги. Ведь не просто ради самих денег», – дает она рекомендацию.
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