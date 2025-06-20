От Египта до Мьянмы: Liviko расширяет горизонты несмотря на снижение результатов
Консолидированный оборот группы Liviko в 2024 году составил 155,2 миллиона евро, сократившись на 3% по сравнению с результатом предыдущего года. Чистая прибыль группы за 2024 год составила 3,9 миллиона евро, что на 29% меньше, чем годом ранее.
Число краж стремительно растет, особенно в продуктовых магазинах и секторе промышленных товаров. Все более умелые и организованные группы воров наносят торговцам серьезный ущерб и вынуждают их постоянно совершенствовать меры безопасности.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.