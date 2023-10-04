СМИ: фирма Бермана не может уйти из России из-за противодействия чиновников
Эстонская компания Elme Messer Gaas уже более полугода не может получить от российского Минпромторга разрешение на уход с рынка РФ. Фирма планирует выйти из российского бизнеса, как только получит добро от чиновников.
Игорь Берман, член правления Elme Messer Gaas.Фото: Andres Haabu
Как сообщает со ссылкой на собственные источники газета «Псковская губерния», Минпромторг отказывает Elme Messer Gaas в разрешении на продажу активов в России. Это не позволяет фирме, связанной с эстонской семьей предпринимателей Берманов (Игорь Берман входит в правление Elme Messer Gaas), покинуть российский рынок. Согласно нынешнему российскому законодательству, иностранные инвесторы прежде чем покинуть РФ должны получить одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также отдать государству 10% от стоимости сделки.
Elme Messer Gaas вложила в завод в Пскове несколько десятков миллионов евро: он находится на территории ОЭЗ «Моглино». Соглашение о постройке предприятия по производству медицинских, промышленных и пищевых газов было заключено в 2019 году. Также компания вела бизнес в Калининградской области.
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