Государство приобрело недвижимость в Нурсипалу на 3,5 млн евро
Лесные учения сил обороны. Фото иллюстративное.Фото: Министерство обороны
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) достиг соглашения о приобретении 20 земельных участков в Нурсипалу, включая застроенную недвижимость. Общая стоимость приобретенных земельных участков составляет около 3,5 миллиона евро, пишет ERR.
«В настоящее время мы концентрируемся на тех людях, чье имущество находится в зоне расширения. Заключенные сделки подтверждают обещание государства о том, что компенсация будет достойной и основана не на рыночной стоимости, а на восстановительной стоимости», – сказал министр обороны Ханно Певкур.
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