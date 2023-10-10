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dv.ee

10 октября 2023 в 10:44









Сентябрьские продажи автомобилей оказались ниже прошлогодних

В сентябре топ продаж в Эстонии возглавила Toyota Corolla со 113 автомобилями. Фото: Scanpix

Если в августе продажи автомобилей в Эстонии показали хороший результат, то в сентябре они были на 4,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в сентябре было продано 1733 новых легковых автомобиля. В августе продажи достигали 1768 автомобилей.