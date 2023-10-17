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dv.ee

17 октября 2023 в 6:49









Новый прокурор по делу Таллиннского порта также просит уйти в отставку

На основании доказательств, собранных Полицией безопасности, прокуратура обвиняет бывших руководителей Таллиннского порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда (на фото) в получении крупных взяток и отмывании денег в 2005-2015 годах. Фото: Andras Kralla

В процессе по делу о коррупции бывших руководителей Таллиннского порта происходят невероятные события: государственный прокурор Кадри Вялинг, назначенная вместо неожиданно ушедшего в отставку прокурора, который вел это дело, заявила, что не успевает ознакомиться с материалами дела и попросила отстранить ее от участия в процессе. Об этом пишет rus.err со ссылкой на Eesti Ekspress.

«Я не могу принимать участие в данном деле из-за незнакомства с ним, – заявила Вялинг на прошлой неделе в Харьюском уездном суде, добавив, что в материалах по делу Таллиннского порта насчитывается около 16 000 страниц текста. – У меня не было возможности прочесть даже обвинительный акт. Поэтому есть причина меня отстранить».