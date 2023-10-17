Новый прокурор по делу Таллиннского порта также просит уйти в отставку

В процессе по делу о коррупции бывших руководителей Таллиннского порта происходят невероятные события: государственный прокурор Кадри Вялинг, назначенная вместо неожиданно ушедшего в отставку прокурора, который вел это дело, заявила, что не успевает ознакомиться с материалами дела и попросила отстранить ее от участия в процессе. Об этом пишет rus.err со ссылкой на Eesti Ekspress.
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