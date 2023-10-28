    Аналитики: число сделок на рынке недвижимости продолжает падать

    Иллюстративное фото. Фото: JSF15photo

    Из-за повышения процентных ставок количество сделок на рынке жилья Эстонии сократилось на треть, пишет rus.err.ee.

    По мнению аналитика компании Arco Vara Михкеля Элисте, активность на рынке жилья упала до уровня многолетней давности: «Спад активности наблюдается уже с весенне-летнего периода 2022 года, и этот спад постепенно углубляется. Например, рынок квартир в Эстонии сейчас находится на уровне примерно 2015-2016 годов. Если говорить о более дорогих жилых площадях, частных домах, то в некоторых регионах Эстонии рынок можно сравнить даже с 2013 или 2014 годами».

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