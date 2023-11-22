    Кристина Каллас: предложение госпримирителя требует дополнительных средств, которых нет

    Министр образования Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla

    Государственный примиритель предложил повысить минимальную ставку учителей, соответствующих квалификационным требованиям, на 4,3% и учителей без квалификации педагога – на 1,77%. По словам министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200), разное повышение минимальной ставки зарплаты в новом году невозможно.

    Каллас пояснила, что предложение госпримирителя потребует внесения поправок в Закон об основной школе и гимназии, чего в этом году уже невозможно сделать. Кроме того, по ее словам, введение разной минимальной зарплаты для учителей означает необходимость в дополнительных 12 млн евро, что невозможно из-за большого дефицита госбюджета в следующем году, пишет rus.err.ee.
    В ближайшее время министр образования и науки начнет переговоры, в ходе которых она хочет согласовать с местными самоуправлениями, представителями частных школ и Профсоюзом учителей долгосрочный план повышения оплаты труда учителей на 2025-2027 годы.
    Керсна: государство должно предложить учителям компромисс, чтобы избежать забастовки
    По словам экс-министра образования Лийны Керсна (Партия реформ), государство должно приложить усилия для достижения соглашения с учителями, потому что каждый ребенок имеет конституционное право на получение образования.
    «Поскольку стоит цель поднять среднюю зарплату учителей до 120% от средней по стране, нельзя допускать снижения [ее] соотношения со средней зарплатой. В этом случае мы удаляемся от своей цели», – сказала в среду ERR Керсна, которая занимала пост министра образования в 2021-2022 годах.
    В этом году средняя зарплата учителей составляет 111,5% от средней по стране: «При нынешних решениях, когда фонд заработной платы учителей вырастет на 4,3%, потому что на зарплаты учителей дополнительно выделено 23,7 млн [евро], средняя зарплата учителей снизится до 109,5% по сравнению со средней по стране».
    По ее словам, для того чтобы в 2024 году средняя зарплата учителей составила, например, 112% от средней по стране, необходимо выделить еще 13,6 млн евро.

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