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1 декабря 2023 в 13:20









Кристина Каллас: в перспективе сеть гимназий придется сократить на треть

Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, Эстония не сможет в долгосрочной перспективе сохранить все из 158 нынешних гимназий, поскольку уже сейчас в стране наберется учащихся только на 100 гимназий, передает rus.err.ee.

Выступая в пятницу в передаче «Uudis+» на радиостанции Vikerraadio, Каллас отметила, что объем финансирования образования из средств правительственного сектора составляет 2,4 млрд евро, из которых 940 млн евро приходится на само Министерство образования и науки. Остальные деньги поступают от местных самоуправлений или субсидий Министерства финансов.

Министр образования также сослалась на анализ Яака Аавиксоо, который по просьбе Каллас проводит ревизию бюджета сектора образования Эстонии: «Первоначальная обратная связь от анализа, проводимого Яаком Аавиксоо, заключается в том, что Эстония инвестирует в недвижимость в сфере образования в два раза больше, чем другие страны. Поэтому нам требуется пересмотр, чтобы достичь лучшего баланса между зарплатой учителей и инвестициями в инфраструктуру в долгосрочной перспективе».

«Нам также необходимо оптимизировать сеть гимназий. В долгосрочной перспективе мы не сможем сохранить 158 гимназий, которые у нас есть сейчас. Потому что детей в гимназической ступени у нас примерно на 100 гимназий», – добавила Каллас.