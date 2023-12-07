    Галерея: в Т1 открылась обновленная ресторанная зона

    Теперь на четвертом этаже T1 расположены семь ресторанов. Фото: Karli Saul

    Центр Т1 расширил ресторанную зону на четвертом этаже – теперь в обновленных помещениях работают три новых ресторана.

    Так, посетителей ждут рестораны азиатской кухни KimiJimi и Monk, итальянский ресторан Pomo и японский ресторан Tokumaru, который спустя несколько недель перерыва открыл свои двери в новом помещении. В новом, обновленном Tokumaru теперь присутствует и детский игровой уголок.

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