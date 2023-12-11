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11 декабря 2023 в 12:41









Совладелец Sveta Baar: мы переживаем третий кризис подряд

Sveta Baar в Теллискиви закрывается в конце декабря. Фото: Facebook - Sveta baar

На прошлой неделе стало известно о закрытии одного из самых известных ночных клубов Таллинна – Sveta Baar в Теллискиви. По словам совладельца Sveta Baar Романа Демченко, заведение столкнулось с тремя кризисами, пишет rus.err.ee.

«Мне кажется, в то время, когда мы открылись, в Таллинне был небольшой кризис – не было прикольных мест, где можно было проводить классные концерты, вечеринки, мероприятия. Место было по-настоящему уютное, приезжало много артистов, которых в Эстонии никто не ожидал увидеть. Была сильная музыкальная программа и приятная атмосфера. Нашей задачей было сближать людей абсолютно разных национальностей и взглядов на жизнь. Наверное, нам это удалось», – сказал Демченко.

По его словам, проблемы бара начались во время коронакризиса: «Потом был энергетический кризис, когда были невероятные цены на отопление и электричество, сейчас – финансовый кризис, инфляция, сокращения, уменьшилась покупательная способность. Первое, от чего люди отказываются в кризисных ситуациях, – это развлечения и посещения культурных мероприятий. То есть мы, соответственно, переживаем уже третий кризис подряд».

Демченко добавил, что в бар стало приходить меньше людей: «Люди себя, наверное, не чувствуют уверенно в финансовом плане и не выходят. Еще с ковидного времени привычка посещать мероприятия и ходить по разным местам у людей немножко пропала».