Владелец магазина в Старом городе: нам приходится работать круглосуточно, чтобы платить за аренду

Старый город. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Находящийся в Старом городе и работающий 24/7 магазин Kolmjalg уже много лет снабжает продуктами и товарами первой необходимости как местных жителей, так и туристов и работников ресторанов, поздно вечером спешащих домой, пишет Ärileht.

Владельцами магазина являются Лууле Сейфуллен (61 год) и Кюлли Кальм (64 года) через компанию Kolmjalg OÜ, основанную 21 год назад. За двадцать лет работы магазин менял свое местоположение – на нынешнем месте по адресу Ратаскаеву, 2 он находится уже десять лет.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Хелениус: Eesti 200 – огромное разочарование для меня. Они променяли ценности на пост министра иностранных дел
Владелец магазина в Старом городе: нам приходится работать круглосуточно, чтобы платить за аренду
Экс-менеджеров скандальной компании признали окончательно виновными
Эпицентр
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все большие материалы
Инвестор
Крупнейшие банки мира сократили 60 000 человек
Самые крупные банки мира сократили в этом году 60 тысяч человек, пишет Financial Times.
Самые крупные банки мира сократили в этом году 60 тысяч человек, пишет Financial Times.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Побитый, но не сломленный американскими облигациями
Сегодня инвесторы все еще пытаются для себя определить, насколько заряжен позитивным потенциалом для рынков сигнал о снижении процентных ставок. Лично для себя я определил, что на сегодняшний день соотношение риска и доходности все-таки лучше у надежных облигаций, чем акций.
Сегодня инвесторы все еще пытаются для себя определить, насколько заряжен позитивным потенциалом для рынков сигнал о снижении процентных ставок. Лично для себя я определил, что на сегодняшний день соотношение риска и доходности все-таки лучше у надежных облигаций, чем акций.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
2023 год на финансовых рынках: появление ИИ – это повод для оптимизма?
Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе рассказывает, какие ключевые слова оказались характерными для финансовых рынков в 2023 году и какие тенденции, по его мнению, сохранятся в году наступающем.
Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе рассказывает, какие ключевые слова оказались характерными для финансовых рынков в 2023 году и какие тенденции, по его мнению, сохранятся в году наступающем.
Все мнения
Mнения
2023 год на финансовых рынках: появление ИИ – это повод для оптимизма?
Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе рассказывает, какие ключевые слова оказались характерными для финансовых рынков в 2023 году и какие тенденции, по его мнению, сохранятся в году наступающем.
Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе рассказывает, какие ключевые слова оказались характерными для финансовых рынков в 2023 году и какие тенденции, по его мнению, сохранятся в году наступающем.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект