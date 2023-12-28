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dv.ee

28 декабря 2023 в 14:16









Владелец магазина в Старом городе: нам приходится работать круглосуточно, чтобы платить за аренду

Старый город. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Находящийся в Старом городе и работающий 24/7 магазин Kolmjalg уже много лет снабжает продуктами и товарами первой необходимости как местных жителей, так и туристов и работников ресторанов, поздно вечером спешащих домой, пишет Ärileht.

Владельцами магазина являются Лууле Сейфуллен (61 год) и Кюлли Кальм (64 года) через компанию Kolmjalg OÜ, основанную 21 год назад. За двадцать лет работы магазин менял свое местоположение – на нынешнем месте по адресу Ратаскаеву, 2 он находится уже десять лет.