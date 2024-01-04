Время покупать. Stokker воспользовался кризисом и купил дело жизни у финнов
До сих пор Stokker занималась только оптовой продажей инструментов в Финляндии, теперь они начнут продавать и большие станки, рассказал председатель правления компании Прийт Принтс.Фото: Veiko Tõkman
Крупнейший в Эстонии продавец инструментов и машин Stokker приобрел финскую компанию Mateko Invest. Сделка дает Stokker доступ к клиентам северного соседа, включая военные структуры. Генеральный директор компании Прийт Принтс признался, что спад финской экономики помог ему снизить стоимость сделки.
«Фактически мы уже работали в Финляндии пять лет, но до сих пор занимались только оптовой продажей инструментов. Покупая Mateko, мы также входим в розничный бизнес, который включает продажу крупных машин и их обслуживание», - объяснил Принтс причины сделки. Теперь Stokker владеет дочерними компаниями Mateko Invest Oy: Mateko Oy, занимающейся продажей и обслуживанием строительной техники, и CE Rental Oy, специализирующейся на аренде рабочих машин.
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