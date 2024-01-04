Время покупать. Stokker воспользовался кризисом и купил дело жизни у финнов

Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех

Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.