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Рахель Лепп

7 января 2024 в 8:17









Предпринимательница оставила работу в найме, основала две компании и сменила жизнь в столице на тихий городок

«Я знаю, что могла бы добиться большего успеха, посвятив себя чему-то одному, но все они близки моему сердцу», – говорит Кайса Квелл. Фото: личное фото

Кайса Квелл (31 год) – филолог-испанист с двумя бизнесами и двумя маленькими детьми – говорит, что все поворотные события в ее жизни произошли случайно.

Две компании Кайсы представляют сразу три совершенно разных вида деятельности. Grimmiguru шесть лет назад была создана для оказания услуг по сценическому гриму и макияжу, как понятно уже из названия. Но несколько лет назад в компании начали производить и продавать постельное белье и одежду премиального сегмента.