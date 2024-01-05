Предпринимательница оставила работу в найме, основала две компании и сменила жизнь в столице на тихий городок

Совет инвестору: производители микрочипов, становятся все более привлекательными
У тех, кто заинтересован в инвестировании в пятое поколение мобильной связи, фактически есть две альтернативы: сетевое оборудование или чипы. Если оставить за скобками производителей мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования, самым привлекательным вариантом в ближайшие годы, судя по всему, будут чипы для сетевого оборудования 5G, поэтому инвестору стоит присматриваться к производящим их компаниям.
У тех, кто заинтересован в инвестировании в пятое поколение мобильной связи, фактически есть две альтернативы: сетевое оборудование или чипы. Если оставить за скобками производителей мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования, самым привлекательным вариантом в ближайшие годы, судя по всему, будут чипы для сетевого оборудования 5G, поэтому инвестору стоит присматриваться к производящим их компаниям.