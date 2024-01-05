Предпринимательница оставила работу в найме, основала две компании и сменила жизнь в столице на тихий городок

«Я знаю, что могла бы добиться большего успеха, посвятив себя чему-то одному, но все они близки моему сердцу», – говорит Кайса Квелл.Фото: личное фото

Кайса Квелл (31 год) – филолог-испанист с двумя бизнесами и двумя маленькими детьми – говорит, что все поворотные события в ее жизни произошли случайно.

Две компании Кайсы представляют сразу три совершенно разных вида деятельности. Grimmiguru шесть лет назад была создана для оказания услуг по сценическому гриму и макияжу, как понятно уже из названия. Но несколько лет назад в компании начали производить и продавать постельное белье и одежду премиального сегмента.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Предпринимательница оставила работу в найме, основала две компании и сменила жизнь в столице на тихий городок
Подписан контракт на строительство первого участка Rail Baltica в Эстонии
Новым лидером социал-демократов в Таллинне стала Мадле Липпус
Эпицентр
Российский миллиардер, ведущий бизнес в Эстонии, заработал более миллиарда долларов, продав долю в дискаунтере
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Все большие материалы
Инвестор
Инфляция в еврозоне выросла
Инфляция в еврозоне составила в декабре 2,9%, что на половину процентного пункта выше, чем за предыдущий месяц. До этого стало известно о росте инфляции в Германии и Франции.
Инфляция в еврозоне составила в декабре 2,9%, что на половину процентного пункта выше, чем за предыдущий месяц. До этого стало известно о росте инфляции в Германии и Франции.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Совет инвестору: производители микрочипов, становятся все более привлекательными
У тех, кто заинтересован в инвестировании в пятое поколение мобильной связи, фактически есть две альтернативы: сетевое оборудование или чипы. Если оставить за скобками производителей мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования, самым привлекательным вариантом в ближайшие годы, судя по всему, будут чипы для сетевого оборудования 5G, поэтому инвестору стоит присматриваться к производящим их компаниям.
У тех, кто заинтересован в инвестировании в пятое поколение мобильной связи, фактически есть две альтернативы: сетевое оборудование или чипы. Если оставить за скобками производителей мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования, самым привлекательным вариантом в ближайшие годы, судя по всему, будут чипы для сетевого оборудования 5G, поэтому инвестору стоит присматриваться к производящим их компаниям.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
Свен Пертенс: через несколько лет машины будут ломаться на дорогах, а мы будем удивляться
В мире нет ни одной развитой страны, которая имела бы неразвитую или находящуюся в плохом состоянии дорожную сесть, пишет Свен Пертенс, председатель правления TREV-2 Group, в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
В мире нет ни одной развитой страны, которая имела бы неразвитую или находящуюся в плохом состоянии дорожную сесть, пишет Свен Пертенс, председатель правления TREV-2 Group, в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Все мнения
Mнения
Свен Пертенс: через несколько лет машины будут ломаться на дорогах, а мы будем удивляться
В мире нет ни одной развитой страны, которая имела бы неразвитую или находящуюся в плохом состоянии дорожную сесть, пишет Свен Пертенс, председатель правления TREV-2 Group, в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
В мире нет ни одной развитой страны, которая имела бы неразвитую или находящуюся в плохом состоянии дорожную сесть, пишет Свен Пертенс, председатель правления TREV-2 Group, в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект