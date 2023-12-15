Эпицентр

Алексей Шишкин

15 декабря 2023 в 4:00









«Когда большие в кризисе, маленькие могут работать»: семья украинских мебельщиков перезапускает бизнес в Таллинне

Несмотря на 20-летний опыт в мебельном производстве, семья Крахиных в Украине не стремилась масштабировать бизнес. В Таллинне они тоже открыли небольшую мастерскую, она же шоу-рум мягкой мебели. Фото: Andras Kralla

Семья предпринимателей с 20-летним стажем в мебельном секторе Украины из-за войны оказалась на острове Хийумаа, а затем в Таллинне. Вопреки спаду в обрабатывающей промышленности, они запустили в Эстонии производство мягкой мебели и уже участвуют в госзакупках. «Мы понимаем, что идем на риск», – констатируют вновь начинающие дело основатели NUMI OÜ.

Семейная пара из Винницы Виталий и Ирина Крахины вместе с тремя детьми, один из которых грудной младенец, весной 2022 году покинули Украину на фоне начавшегося российского вторжения.

«Сначала мы оказались на острове Хийумаа, где прожили пять месяцев. Это был большой контраст. Мы жили в Кярдла, но в окружении природы, в полной тишине, было время подумать, решить, чем мы дальше хотим заниматься. Ближе к осени мы перебрались в Таллинн, я поучаствовала в нескольких бизнес-тренингах, в итоге мы решили запустить фирму по проектированию и производству мягкой мебели», – рассказывает Ирина Крахина, член правления и учредительница NUMI OÜ.

Тишина острова Хийумаа позволила поразмыслить над предпринимательскими перспективами, рассказывает учредительница NUMI OÜ. Фото: Andras Kralla

Ее супруг Виталий работал в мебельном секторе Украины около 20 лет. По словам предпринимателей, на родине их фирма изготавливала и продавала мелкосерийные изделия и мебель по индивидуальным заказам, в том числе для людей с особыми потребностями, а также торговала мебельными комплектующими. В компании Крахиных в Виннице на пике развития работали десять человек. «Мы не стремились быть большими. Зато иногда именно нашу мебель заказывали люди, живущие даже в 500 км», – рассказывает Виталий Крахин. После отъезда семьи из Украины тамошний бизнес супругов был остановлен.

Диван по Монтессори

Бизнес-план для нового производства в Эстонии возник у Крахиных в том числе благодаря опыту родительства. «Мы приехали с тремя детьми, на то время младшему было три месяца. Я начала активно интересоваться новыми направлениями в педагогике, свободным развитием, системой Монтессори, – рассказывает Ирина. – Я поняла, что в Эстонии это тоже популярно, и так сложилось, что мы решили делать мебель, но мебель со смыслом, для детей, для пользы, для Монтессори-пространств».

Первым продуктом новой фирмы NUMI OÜ, зарегистрированной в июле 2023 года, стал сборный мягкий диван-конструктор, который дети сами могут перестраивать в мебель любой формы. «Кресло – это он же, мягкий уголок – он же, елочка из подушек – все это тоже он, его можно трансформировать в матрасы, можно на нем спать, – показывает варианты сборки Ирина. – Подходит диван и для детских садов, в один мы уже его продали; для детских комнат; мебель можно использовать на террасе, для этого у нас отдельная линейка обивочных тканей».

Идеи для мебели основателям NUMI подают в том числе их собственные дети, например, строя из подушек тоннели или машинки. Фото: Andras Kralla

По словам предпринимателей, подобные игровые дизайны в мебельной промышленности стали популярны в период пандемии, когда родители и дети оказались изолированы в ограниченном пространстве. Первым их стал выпускать предприниматель из Австралии, в Эстонии прямых аналогов у мебели NUMI не было.

Крахины рассказывают, что поролоновые наполнители для диванов изготавливает и нарезает под специально заказанную форму один из крупных эстонских заводов, ткани и часть фурнитуры привозят из Польши, в таллиннской мастерской их фирма раскраивает и сшивает чехлы, производит финальную сборку, разрабатывает дизайны, занимается продвижением и продажами нового типа мебели.

Навстречу кризису

Инвестиции в запуск производства составили, по словам малых предпринимателей, около 20 000 евро. Из них 12 000 представила в качестве меры поддержки Касса по безработице, остальные деньги супруги вложили из собственных средств.

«Нам повезло, что мы знаем всех. Знаем поставщиков, готовых дать нам хорошие цены, вот, скажем, там, где нитку, ткань мы покупаем в Польше. Те материалы, которых в Эстонии просто нет, – поясняет Виталий Крахин скромный объем инвестиций. – Все, что можем – подкладку, наполнитель – заказываем здесь. Мы знаем, сколько времени уйдет на поставки. Во что, как в поролон, нужно вложить деньги прямо сейчас, а что – как, например, ткань – можно заказывать по паре рулонов в любой момент. Опыт позволяет тратить меньше времени, оптимизировать расходы для начала производства».

Те материалы, которые производятся в Эстонии, фирма закупает на локальном рынке. В том числе в диванах используется эстонский поролон. Фото: Andras Kralla

При этом предприниматели признают, что на концепцию нового производства повлияли в том числе кризисные реалии в Эстонии. Анализируя рынок, пара выяснила, что ДСП, фанера и многие другие комплектующие обойдутся в Эстонии существенно дороже, чем в Украине, особенно отличаются цены на древесину – в три раза, утверждает Виталий Крахин. «Мы поняли, что не сможем организовать здесь такое же производство, как в Украине: станки, обработка дерева. Потому наши диваны и состоят из только мягких частей», – говорит предприниматель.

Пара в курсе непростой ситуации в местной обрабатывающей промышленности. «Каждый день мы читаем новости, что закрываются какие-то предприятия, в том числе крупные. Но никто не сказал, что, когда большие в кризисе, маленькие не могут работать, покрывая спрос», – считает Ирина Крахина.

По данным экономистов Банка Эстонии, промышленное производство в стране снизилось на 20% по сравнению с докризисным пиком, в то же время экономический спад составил почти 6%. Цифры Налогово-таможенного департамента свидетельствуют, что одной из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от кризиса, стала именно обрабатывающая промышленность.

В числе преимуществ мелких предприятий во время кризиса супруги называют способность индивидуально подходить к каждому заказу, по необходимости корректируя продукцию. В 2024 году NUMI OÜ рассчитывает начать экспорт в Финляндию и Швецию. Кроме того, фирма рассчитывает расширить линейку за счет мягких лежанок для питомцев, начать проводить в мастерской мастер-классы, перерабатывая заодно обрезки обивочных тканей.

«Да, мы понимаем, что есть определенный риск начинать в такой момент в новой стране. Но такой у нас, наверное, характер», – говорит Ирина Крахина.