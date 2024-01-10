Глава Таллиннского аэропорта: Эстонии следует подумать о покупке доли в Air Baltic
Глава Таллиннского аэропорта Рийво Тувике. Фото: Liis Treimann
По мнению руководителя Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, Эстонии следует рассмотреть возможность покупки доли в латвийском авиаперевозчике Air Baltic, поскольку это позволит теснее связать авиакомпанию с Таллинном, пишет rus.err.ee.
«Я думаю, что да. В конечном итоге все зависит от того, какова будет цена и что мы за это получим, но я бы рекомендовал это обдумать. Это одна из возможностей, которые открываются нам сегодня», – считает Тувике.
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