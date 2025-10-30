Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 01.11.25, 12:51

Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро

Мошенничества, связанные с созданием новой Smart-ID, в этом году привели к многомиллионным убыткам, поскольку люди не распознают признаки опасности.
У услуги Smart-ID от SK ID Solutions в Эстонии около 800 000 пользователей, что в несколько раз больше, чем у Mobiil-ID.
  У услуги Smart-ID от SK ID Solutions в Эстонии около 800 000 пользователей, что в несколько раз больше, чем у Mobiil-ID.
  • Foto: skidsolutions.eu
Новый и все более распространенный вид мошенничества заставляет жертву создать новую Smart-ID на мобильном устройстве, находящемся в распоряжении преступников, пишет портал ituudised.ee.
