Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро

Вас спрашивают, задекларировали ли вы уже свои наличные в Европейском центробанке? Кто-то хочет снять с вашего счета деньги на основании доверенности и вам только что сообщили об этом по телефону? Не спешите нести деньги в посылочный автомат и делиться PIN-кодами!