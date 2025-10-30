Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро

Вас спрашивают, задекларировали ли вы уже свои наличные в Европейском центробанке? Кто-то хочет снять с вашего счета деньги на основании доверенности и вам только что сообщили об этом по телефону? Не спешите нести деньги в посылочный автомат и делиться PIN-кодами!
В Эстонии установлен рекорд: компания отдала мошенникам 1,7 млн евро. Специалисты по предотвращению мошенничеств рассказали, какого прогресса достигли мошенники за последнее время, и какие схемы они используют.
Телефонные мошенники украли у русскоязычных клиентов эстонских банков 300 000 евро. Поймать их пока не удалось, и они продолжают свою деятельность. Последний зафиксированный случай произошёл в минувшие выходные. Как мошенникам удаётся обманывать людей, и откуда они получают личные данные клиентов банка?
По данным Департамента полиции и погранохраны, за полгода жители Эстонии потеряли почти 7,6 миллиона евро из-за мошенников, из которых более 4,5 миллиона пришлось на телефонное мошенничество. Только в июне люди потеряли более 2 миллионов евро из-за телефонного мошенничества.
