Назад 31.10.25, 06:00 Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось? Современные стартапы меряют успех годами, но эта эстонская компания просуществовала три столетия, пройдя путь от купеческой лавки до международного торгового дома и став легендой таллиннского бизнеса.

Строители виллы Рокка-аль-Маре и цементного завода в Кунда, владельцы легендарного эстонского корабля, партнеры британского Lloyd’s и крупнейшие частные поставщики зерна из Российской империи - три века истории этой фирмы неразрывно связаны с историей страны.

7 ноября 1933 года в зале дома братства Черноголовых на улице Пикк собрались представители самых состоятельных бизнес-семейств Таллинна, прежде всего, немецких. Тостами, речами и вручением подарков деловое сообщество отмечало трехвековой юбилей старейшей в Эстонии фирмы, торгового дома «Thomas Clayhills & Son». Председатель правления Хельмут Витте, консул Третьего Рейха в Таллинне, получил в дар старинную гравюру с видом города. Морская торговля, страхование, привлечение инвестиций с ведущих мировых финансовых рынков — всем этим занималась фирма, многие десятилетия, и даже столетия остававшаяся семейной.

С пепелища

Шотландский город Данди на рубеже XVI и XVII был разорен войнами на Британских островах. Многие из его обитателей были вынуждены покинуть родину и искать счастья в том числе на востоке, на Балтике, где Шведское королевство с удовольствием принимало иностранных купцов, ремесленников и наемников. Именно под власть скандинавского монарха решил в 1560 году перебраться из Данди Вильгельм Клейгельс. Выбор его пал на Ригу, где к тому времени уже оформилась влиятельная шотландская диаспора.

У Вильгельма было по одним данным трое, а по другим - даже четверо сыновей. Отпрыски первого балтийского Клейгельса решили оставить Ригу ради Таллинна, где род в итоге и укоренился. В 1684 году один из сыновей Вильгельма, Йоханн женился на Гертруде фон Дрентельн, дочери таллиннского городского головы Карстена фон Дрентельна.

Вскоре они купили себе дом в Старом Таллинне, в котором разместилась и семейная торговая контора, которую Гертруда принесла Клейгельсам в качестве приданного. Дрентельны занимались торговлей и морскими перевозками. Считается, что их фирма в Таллинне была учреждена в 1633 году, хотя самые ранние уцелевшие бухгалтерские документы относятся только к началу XVIII века, когда ею уже управляли мужчины рода Клейгельс.

Томас Клейгельс присвоил конторе окончательное имя «Thomas Clayhills & Son».

Foto: Wikipedia Внук шотландского эмигранта, Томас Клейгельс, который вел дела вместе сыном Германом Йоханном, присвоил конторе окончательное имя «Thomas Clayhills & Son». К тому времени компания уже крепко стояла на ногах. Она занималась экспортом эстонского льна, льняного семени, зерна и леса, управляя флотом арендованных морских коммерческих судов. Кроме того Клейгельсы привозили из Великобритании и Германии импортные товары - уголь, соль, селедку и треску, табак, хмель, железо и сталь, а также английский хлопок.

Контора стала представителем в Эстонии гамбургского и лондонского страхового рынков, более известного как Lloyd’s of London. Золотой XIX век После смерти в 1770 году бездетного Германа Клейгельса дела фирмы пришлось взвалить на себя его вдове Маргарете Элизабет (урожденной Хетлинг). Она управляла компанией до 1782 года, пока ее племянница, Анна Доротея Хетлинг не нашла подходящую партию. Жених Анны, потомок французских гугенотов в Эстонии, Иоганн Жерар, сумел встать у руля фирмы. Он сохранил прежнее название фирмы, но фактически весь XIX век ею управляли уже свойственники Клейгельсов, купцы Жирары, затем произведенные в дворянское достоинство как бароны Жирар-де-Сукантоны.

Kunda...

Кипучая деятельность Жирар-де-Сукантонов изменила облик Эстонии. Самым известным их начинанием было обустройство цементного завода на мызе Кунда, который со временем разросся в предприятие транснационального масштаба, экспортировавшего стройматериалы далеко за пределы Эстонии. А в 1882 году эстонские коммерсанты стали инвесторами «Общества Черноморского цементного производства», построившего крупнейший в империи цементный завод и грузовой терминал в Новороссийске.

Летняя мыза Рокка-аль-Маре, построенная хозяевами «Thomas Clayhills & Son».

Хозяева «Thomas Clayhills & Son» построили для себя летнюю мызу Рокка-аль-Маре, давшую имя одноименному району в Таллинне. Сегодня на ее территории устроен Эстонский музей под открытым небом. Им принадлежали и другие усадьбы и предприятия на берегах Балтики, верфи, склады, комплексы берегового обслуживания. В том числе у Жираров были собственные и зафрахтованные суда. Самым знаменитым из них стала трехмачтовая грузовая шхуна «Хиома». В 1854 году она первой из кораблей с эстонским портом приписки обогнула мыс Горн.

"Хиома" – первое построенное в Эстляндии судно, обогнувшее в 1854 году мыс Горн.

Наконец, «Thomas Clayhills & Son» играла роль инвестиционного посредника. Имея налаженные связи с банкирскими домами Лондона, она помогала добывать деньги для промышленных и торговых стартапов в Эстонии. Одним из самых масштабных проектов, воспользовавшихся этой схемой, стала прядильная мануфактура Кярдла. В поисках инвестиций для нового в Эстонии предприятия Карл Унгерн-Штернберг обратился именно к Жирар-де-Сукантонам. Благодаря совместным усилиям двух аристократических семей на острове Хийумаа появилась не только крупная промышленность, но и пасущиеся по холмам отары овец. А еще — поля клевера и картофеля, который шел на корм овцам английских пород.

К началу ХХ века «Thomas Clayhills & Son» была крупнейшим частным поставщиком зерна из Российской империи, а та в свою очередь — крупнейшим игроком на зерновом рынке планеты вообще. В этот период фирму возглавлял этнический эстонец Карл-Август Лаури. Предыдущий хозяин торгового дома, бездетный Этьен Жирар-де-Сукантон усыновил его и дал новое имя — Уильям Жирар. Он унаследовал от приемного отца не только активы компании и пост директора, но и роль вице-консула Великобритании в Таллинне, которую исполнял с 1910 по 1919 годы.

Стада овец на Хийумаа.

Конец долгой жизни

После смерти Уильяма Жирара в 1919 году фирма «Thomas Clayhills & Son» перестала быть семейным предприятием. Доля Жираров перешла в руки второго крупнейшего совладельца — балтийского немца Хельмута Витте, тоже выходца из старинной дворянской семьи, успевшей послужить шведским королям и российским императорам.

Среди налоговых деклараций за 1924 год можно найти декларации самого богатого жителя Эстонии, немца Гельмута Витте, и его жены Фриды. Его подоходный налог составлял 50 000 крон в год, что в пять раз превышало задекларированный доход одного из самых богатых эстонцев, Йоакима Пухка. По текущему курсу эстонской кроны годовой подоходный налог Пухка составил бы около 2 миллионов крон, в то время как у Гельмута Витте – до 10 миллионов.

Буксир «Тутти» эстонского торгового дома «Thomas Clayhills & Son» в Таллиннской гавани. 1929 год.

Витте управлял компанией вплоть до Второй Мировой войны. При нем компания оставалась бастионом немецкого капитала в независимой Эстонии, из центра британского влияния став, скорее, центром влияния германского. Она входила в одну финансово-промышленную группу с банком Шелля, страховой компанией EKA, Пыхьяской бумажно-картонной фабрикой в Таллинне, судовой компанией «Pärnu Laev» и некоторыми другими предприятиями. Витте входил в правления этих фирм.

5 fotot В особняке Жирар-де-Сукантонов на Вана-Виру, 12 теперь заседает Таллиннское горсобрание.

И по сей день любой желающий может прийти на бывшей конторе Клейгельсов на Олевимяги, 14. Во дворе дома на истертых каменных плитах вы найдете изображения цветов чертополоха - национального символа Шотландии, напоминающего о расцвете старейшей семейной фирмы Эстонии. Еще один мемориальный адрес Клейгельсов — средневековый дом на Вене, 29. Когда-то он был первой частной резиденцией семьи в Таллинне. Сегодня это здание лучше знают как дом Пауля Кереса или Дворец шахмат. Что касается особняка Жирар-де-Сукантонов на Вана-Виру, 12 - в нем теперь заседает Таллиннское городское собрание.