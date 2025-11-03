Назад KM 03.11.25, 14:58 Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.

Сейчас все сферы испытывают трудности с поиском мотивированных сотрудников и профессиональных работников прикладного характера. Во многом по этой причине компания BWB и обратилась со своей проблемой в Кассу по безработице, что положило начало плодотворному сотрудничеству: касса помогла компании найти и обучить новых работников и одновременно повысить квалификацию уже имеющегося персонала.

«Судостроение – достаточно специфическая область, где требуемые навыки не являются универсальными», - пояснила кадровый менеджер компании Кади Марипуу. «Работа требует точности, технического склада ума и практического мышления. Если в металлообрабатывающем предприятии работа сварщика прежде всего направлена на конструкции, то в сфере судостроения к стандартным задачам добавляется дополнительное измерение – особенности морского дела, безопасность, высокие нагрузки и прочность материалов».

Стартовой площадкой для сотрудничества стало обучение сварщиков

Консультант для работодателей в сааремааском филиале Кассы по безработице Тийу Килуметс вспоминает, что сотрудничество началось в конце 2022 года, когда по инициативе Эстонского судостроительного союза состоялась общая встреча Кассы по безработице, Курессаареского профессионального училища и Baltic Workboats . Главной темой обсуждения стала актуальная проблема – дефицит профессиональных работников прикладного характера, и в первую очередь сварщиков. «В то время компания в основном использовала арендную рабочую силу, но при этом хотела найти способ, как обеспечить приток квалифицированных кадров на месте, то есть прямо на Сааремаа», - рассказывает Килуметс. «В сотрудничестве с профтехучилищем мы составили программу базового обучения для сварщиков; содержание и темпы прохождения курса исходили из интересов компании Baltic Workboats».

Курессаареское профтехучилище предприняло значительные шаги в направлении реализации проекта: было приобретено новое оборудование, переоснащены помещения и привлечены руководители практики. Обучение продолжалось несколько месяцев и включало в себя и теоретическую часть, и недельную практику на верфи Baltic Workboats, где учащиеся смогли познакомиться с реальной работой в судостроительной сфере.

По словам Кади Марипуу, именно это решение и требовалось предприятию. «Касса по безработице помогла нам связаться с людьми, которые хотели учиться и развиваться. Некоторые из них ранее работали совершенно в другой сфере, но с нашей помощью нашли себя в новой профессии. Многие практиканты решили устроиться к нам на работу, и это значит, что наше сотрудничество привело к реальным результатам».

Обучение для сварщиков доказало, что ключ к успеху лежит в системном и гибком подходе. Это помогло вывести сотрудничество на новый уровень: и компания, и Касса по безработице задумались над тем, как еще более эффективно поддерживать развитие индустрии на Сааремаа.

Профессия судостроителя требует специфического образования

Особенность судостроительной сферы заключается в том, что она нуждается в узкоспециализированных кадрах (например, в судовых электриках, механиках, специалистах по гидравлике и автоматике). Таких специалистов в Эстонии не хватает. Во время учебы можно получить необходимые базовые знания и техническую подготовку, но по-настоящему профессиональные навыки и понимание процесса формируются только во время практики и непосредственно работы. Именно поэтому такое большое значение имеет практическое обучение на базе сотрудничества.

«Нередко во время кампаний по найму людям приходится объяснять, что, например, электрик в сфере судостроения занимается не только подключением кабелей, но работает в команде с проектировщиками и специалистами по автоматике, чтобы обеспечить функционирование судна как комплексной системы. Это предполагает совершенно другой багаж знаний и подход к работе», - пояснила Марипуу.

По словам кадрового менеджера BWB Кади Марипуу, именно поддержка со стороны Кассы по безработицы помогла компании связаться с людьми, которые хотели учиться и развиваться.

В сотрудничестве с Кассой по безработице предприятие Baltic Workboats организовало кампанию по найму, а также информационные часы для потенциальных сотрудников, где соискатели смогли познакомиться с самим предприятием и конкретными профессиями. Для многих именно такая встреча оказалась решающей с точки зрения развития их карьеры. «У нас есть работники, которые просто пришли на мероприятие из любопытства, а после завершения инфочаса решили пройти переквалификацию и теперь являются полноценными членами нашего коллектива», - рассказала Марипуу.

Следующим шагом стало обучение для судовых электриков и сотрудничество с университетом TalTech

Вдохновившись успехом обучающих курсов для сварщиков, компания Baltic Workboats в сотрудничестве с Эстонским судостроительным союзом весной 2024 года обратилась в Кассу по безработице с новым запросом, высказав желание приступить к обучению судовых электриков.

«Сложность электросистем растет с каждым годом», - пояснила Тийу Килуметс. «Компания приступила к производству гибридных и полноценных электросудов, и это требует совершенно нового комплекса знаний. На местном рынке труда таких специалистов практически нет».

После долгих поисков был найден подходящий партнер – Курессаареский колледж TalTech, высказавший готовность на основании запроса от работодателя составить совершенно новую учебную программу под названием «Электросистемы в мореходной технике I». Учебная программа объединяет академический опыт TalTech и практические возможности Baltic Workboats, уделяя основной упор принципам работы электросистем мореходной техники, их диагностике и энергоэффективным решениям.

Обучение началось в январе 2025 года; в нем приняли участие 17 работников Baltic Workboats – практически весь отдел электрики в компании. «Ключевое значение тут имело пособие на проведение обучения со стороны Кассы по безработице», - добавила Марипуу. «Это позволило нам покрыть часть расходов на обучение, а наши работники получили новые знания, которые смогли сразу же применить в своей повседневной работе».

По словам Килуметс, обучение судовой электрике идеально подходит тем, кто уже прошел базовое обучение по специальности электрика. Посредством Кассы по безработице им была предложена возможность повысить свою профессиональную квалификацию, уже будучи трудоустроенными. «Это гибкая модель, позволяющая предприятию развивать свои работников согласно реальным потребностям, а не посредством абстрактного списка обучающих курсов», - пояснила она.

Курсы от Кассы по безработице как стратегическая инвестиция

Baltic Workboats стабильно использует меры поддержки со стороны Кассы по безработице, не только при найме новых сотрудников, но и для развития уже трудоустроенного персонала.

Сотрудники предприятия принимали участие в курсах по индивидуальному повышению квалификации, программе Индустриальной академии, тренинге по управлению производством Lean-Agile, а также курсах эстонского языка для иностранных работников. «Такие курсы – это не просто дополнительные занятия: это часть нашей стратегии», - отметила Марипуу. «Если наши работники получают новые знания и тем самым лучше понимают логику новых технологий, мы можем предложить своим клиентам более инновационные и экологичные суда. Таким образом, в выигрыше остаются и работодатель, и работники, и весь регион».

Перспективное партнерство

На сегодняшний момент сотрудничество Baltic Workboats и Кассы по безработице переросло в длительное партнерство, поддерживающее и рост предприятия, и трудовую жизнь на Сааремаа в целом.

Компания построила на территории верфи свои учебные классы для механиков и судовых электриков, чтобы предложить новым работникам и практикантам все условия для практического обучения. Сварщики обучаются на месте в отделе сварки под руководством опытных наставников. «Мы хотим, чтобы все, кто приходит на работу в Baltic Workboats, чувствовали, что они могут развиваться и учиться чему-то новому», - отметила Марипуу. «Касса по безработице помогает нам реализовать это представление, поддерживая нас и в процессе найма, и во время обучения, и при переквалификации сотрудников».

Такое сотрудничество является отличным примером для всех работодателей. «Если работодатель готов вкладываться, и мы можем предложить поддержку, то это приводит к стабильным и выгодным результатам и для предприятия, и для всего региона», - сказала Тийу Килуметс.

Партнерство Baltic Workboats и Кассы по безработице значительно оживило рынок труда на Сааремаа и продемонстрировало, каким образом региональное предприятие может занять стабильную позицию на международном уровне, опираясь на местных специалистов и осознанную кадровую политику.