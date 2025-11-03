Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,13%6 849,01
  • DOW 30−0,44%47 352,88
  • Nasdaq 0,54%23 853,23
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,44
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,13%6 849,01
  • DOW 30−0,44%47 352,88
  • Nasdaq 0,54%23 853,23
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,44
  • 03.11.25, 15:25

Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы

31 октября SA Narva Haigla подписала контракт на сумму около 26 млн евро с компаниями Rand ja Tuulberg и Ehitustrust, которые подали совместную заявку на реконструкцию главного корпуса и инфраструктуры больничного комплекса.
Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы
«Начинается важнейшее обновление больничного комплекса Нарвы, благодаря которому пациенты и сотрудники получат современную и комфортную среду, что повысит качество лечения, – заявила мэр Нарвы и председатель совета больницы Катри Райк. – Я считаю обновление больничного комплекса крайне важным, поскольку население Нарвы – третьего по величине города Эстонии – стремительно стареет».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.05.25, 10:29
После годовой задержки Нарвская больница, наконец, может заняться расширением
Судебная тяжба, затянувшая проектирование нового корпуса Нарвской больницы, окончилась не в пользу проигравшей компании. Проект, которому грозило лечь под сукно, наконец, сдвинулся с мертвой точки.
Новости
  • 06.02.25, 13:51
Катри Райк: проект расширения больницы за 40 млн завис почти год назад
Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что подготовительная работа по строительству нового корпуса Нарвской больницы застопорилась уже почти год назад. Если Нарва не уложится в отведенные на проект сроки, есть опасность, что предусмотренные на это 40 млн евро из еврофондов могут уйти в другой город, сказала мэр.
Новости
  • 01.03.24, 15:01
Нарвская больница заплатила штраф за неправильно указанные языки общения в договоре госпоставки
29 февраля совет Нарвской больницы отозвал с должности члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. Сам Кыргвеэ считает, что к его отставке привели политические интриги. Политики, поддержавшие отставку, напротив, указывают на финансовые нарушения. Так, больница получила штраф в 6726 евро за то, что в договор с подрядчиком кроме русского языка общения вписала эстонский и английский.
Новости
  • 28.02.24, 19:41
Организатор митинга медиков Нарвской больницы: это какой-то рейдерский захват
29 февраля в 17 часов на Ратушной площади Нарвы начнется митинг сотрудников Нарвской больницы, к которому могут присоединиться также и другие горожане. Часом позже в ратуше начнется заседание совета Нарвской больницы, на котором почти наверняка назначат нового члена правления - вместо нынешнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ. В его защиту митинг и организован.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
2
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
3
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
5
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
6
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап

Последние новости

Интервью
  • 03.11.25, 19:00
Глава Кассы по безработице: экономия в 9 млн евро будет достигнута в основном за счет персонала
Новости
  • 03.11.25, 17:41
Значительная реструктуризация исказила финансовые результаты концерна Линнамяэ
Биржа
  • 03.11.25, 16:53
Департамент конкуренции изучает планы турецкого инвестора по Novaturas
Новости
  • 03.11.25, 15:25
Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал из Эстонии четырех руководителей
Новости
  • 03.11.25, 13:55
Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей
Биржа
  • 03.11.25, 13:41
Ралли на бирже Хельсинки: акции компании‑владельца Rocca al Mare подорожали более чем на 30%

Сейчас в фокусе

У услуги Smart-ID от SK ID Solutions в Эстонии около 800 000 пользователей, что в несколько раз больше, чем у Mobiil-ID.
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
Перепродажа в основном перешла к Inchcape, однако Info-Auto еще не ушла с рынка полностью.
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
Магазин Pereking по адресу Раудтеэ, 52 в районе Нымме.
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
Директор кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк говорит, что фестивали чрезвычайно подвержены влиянию любых кризисов. А в последние годы их было немало.
Новости
  • 02.11.25, 15:12
Тийна Локк об успехе PÖFF: теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь
Исполнительный директор Yaga Ауне Аунапуу и финансовый директор Yaga Карл-Эрик Коткас.
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
Строители виллы Рокка-аль-Маре и цементного завода в Кунда, владельцы легендарного эстонского судна, партнеры британского Lloyd’s и крупнейшие частные поставщики зерна из Российской империи – три века истории этой фирмы неразрывно связаны с историей страны.
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025