  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,12%6 848,67
  • DOW 30−0,41%47 366,28
  • Nasdaq 0,52%23 847,81
  • FTSE 100−0,12%9 705,57
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,89
  • 03.11.25, 13:55

Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей

По предложению Министерства финансов, с начала следующего года регистрационный сбор для микроавтобусов и семейных автомобилей будет рассчитываться по тарифам, установленным для транспортных средств категории N. Это приведет к заметному снижению суммы платежей.
Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей
  • Foto: Raul Mee
Так, для автомобиля, регистрируемого впервые, размер сбора сократится примерно с 2200 евро до 530 евро, что близко к минимальной ставке для категории N, пишет rus.err.ee.
«Это практическая мера, которая сделает регистрацию доступнее для многих семей и людей с ограниченными возможностями, которым необходим большой автомобиль для повседневного передвижения», – отметила вице-канцлер Эвелин Лийвамяги.
Поправка, предусматривающая применение ставок категории N при расчете налога для таких транспортных средств, в настоящее время рассматривается в Рийгикогу.

В результате ожидается снижение поступлений в государственный бюджет примерно на 1 миллион евро в год, однако это позволит точнее учитывать реальное назначение автомобилей и уменьшить налоговую нагрузку.
В настоящее время микроавтобусы и фургоны с восемью и девятью посадочными местами облагаются по ставкам категории M (транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров), которые значительно выше, чем для категории N (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов). Поскольку назначение этих транспортных средств во многом схоже, обоснованно применять к ним аналогичный порядок расчета регистрационного сбора, как для категории N.
