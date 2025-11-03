Назад 03.11.25, 13:55 Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей По предложению Министерства финансов, с начала следующего года регистрационный сбор для микроавтобусов и семейных автомобилей будет рассчитываться по тарифам, установленным для транспортных средств категории N. Это приведет к заметному снижению суммы платежей.

Foto: Raul Mee

Так, для автомобиля, регистрируемого впервые, размер сбора сократится примерно с 2200 евро до 530 евро, что близко к минимальной ставке для категории N, пишет rus.err.ee

«Это практическая мера, которая сделает регистрацию доступнее для многих семей и людей с ограниченными возможностями, которым необходим большой автомобиль для повседневного передвижения», – отметила вице-канцлер Эвелин Лийвамяги.

Поправка, предусматривающая применение ставок категории N при расчете налога для таких транспортных средств, в настоящее время рассматривается в Рийгикогу.

В результате ожидается снижение поступлений в государственный бюджет примерно на 1 миллион евро в год, однако это позволит точнее учитывать реальное назначение автомобилей и уменьшить налоговую нагрузку.