Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей

По предложению Министерства финансов, с начала следующего года регистрационный сбор для микроавтобусов и семейных автомобилей будет рассчитываться по тарифам, установленным для транспортных средств категории N. Это приведет к заметному снижению суммы платежей.
Так, для автомобиля, регистрируемого впервые, размер сбора сократится примерно с 2200 евро до 530 евро, что близко к минимальной ставке для категории N, пишет rus.err.ee
.
«Это практическая мера, которая сделает регистрацию доступнее для многих семей и людей с ограниченными возможностями, которым необходим большой автомобиль для повседневного передвижения», – отметила вице-канцлер Эвелин Лийвамяги.
Поправка, предусматривающая применение ставок категории N при расчете налога для таких транспортных средств, в настоящее время рассматривается в Рийгикогу.
В результате ожидается снижение поступлений в государственный бюджет примерно на 1 миллион евро в год, однако это позволит точнее учитывать реальное назначение автомобилей и уменьшить налоговую нагрузку.
В настоящее время микроавтобусы и фургоны с восемью и девятью посадочными местами облагаются по ставкам категории M (транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров), которые значительно выше, чем для категории N (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов). Поскольку назначение этих транспортных средств во многом схоже, обоснованно применять к ним аналогичный порядок расчета регистрационного сбора, как для категории N.
