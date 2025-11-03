Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
Нефтеторговая компания Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии отозвала четверых из пяти членов правления своей эстонской дочерней компании, при этом единственным членом правления осталась операционный менеджер Пирет Зернаск.
Недавно попавшая под санкции США российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила, что ее зарубежные активы намерена приобрести трейдерская компания Gunvor Group, которая недавно сократила руководство своего эстонского офиса.
Итоги тендера на производство боеприпасов в Эмари оспорят в суде
Несколько месяцев назад предприниматель Эвен Тудеберг со своими бизнес-партнерами посетил военный городок Эмари, где в будущем планируется производство боеприпасов. Визит оказался неожиданно напряженным.
