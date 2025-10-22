Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,65%6 691,64
  • DOW 30−0,53%46 675,67
  • Nasdaq −1,17%22 685,23
  • FTSE 1000,93%9 515
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,66
  KM
  22.10.25, 17:39

Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
Laen.ee предлагает предпринимателям без залога и без лишней бюрократии: бизнес-кредит и расчетный кредит.

Берёте 5000 евро и возвращаете ровно столько же

Если у вашей фирмы есть четкая цель и деньги нужны сразу, бизнес-кредит – то, что надо. Laen.ee предлагает до 50 000 € без лишней бумажной волокиты и с решением в течение часа.
Не хотите бесконечных вопросов?
Получите первый бизнес-кредит до 5000 € на срок 6 месяцев – под 0% и без дополнительных плат.
Бизнес-кредит Laen.ee отлично подходит для краткосрочных вложений – например, чтобы покрыть сезонные расходы или приобрести новое оборудование.
А если вы только начинаете бизнес, то наверняка знаете, как утомительны всевозможные бизнес-планы и справки, которые нужно предоставить банку. У нас все проще, даже для новых фирм: короткая заявка – и вы получите ответ в течение часа.

Главная боль малого бизнеса – это денежный поток. Но решение проще, чем кажется

Если вы планируете серьезное вложение, например покупку нового набора инструментов, аренду строительной техники или расширение бизнеса – вам идеально подойдет бизнес-кредит. Вы получите всю сумму сразу, на вами выбранный определенный срок с низкими ежемесячными платежами.

Расчётный кредит – гибкий финансовый резерв

Управление денежными потоками фирмы – это ежедневная и довольно непростая задача для большинства предпринимателей. Материалы и зарплаты нужно оплачивать сразу, а оплату от клиентов иногда приходится ждать неделями. В таких случаях выручает расчетный кредит – это гибкий резерв, который можно использовать в нужный момент. Если кредит не используется – вы ничего не платите. Кроме того, нет платы за оформление и платы за договор, что тоже прилично экономит деньги вашей фирмы.
Расчетный кредит Laen.ee подойдет предприятиям, желающим иметь надежную финансовую подушку. Оформив расчетный кредит – дополнительный резерв средств будет всегда под рукой. А если не пользуетесь лимитом – платить вообще ничего не придется.
Условия расчетного кредита от Laen.ee просты и прозрачны
  • до 50 000 € без залога
  • 0% Euribor
  • плата за заключение договора 0 €
Пример: если фирма пользовалась суммой 10 000 € например 14 дней, то это обойдется всего в 93,33 евро. Иметь расчетный кредит очень удобно, если часто нужны оборотные средства на короткий срок – например, при задержке оплат от клиентов или внезапных расходах. Потратить и быстро вернуть – на примере выше видно, что вы практически ничего не платите за использование 10 000 евро.

Дайте бизнесу больше свободы

Расчетный кредит – это гибкость и уверенность в любой непредвиденной ситуации. Деньги всегда под рукой: кредитная линия открыта 24/7, не надо ждать ответа по кредиту или делать повторные заявки.
А бизнес-кредит от Laen.ee, в свою очередь, дает четкое понимание сроков и сумм при реализации конкретных проектов.К тому же мы приготовили специальное предложениедля новых клиентов:
Первый бизнес-кредит до 5000 € на 6 месяцев под 0% годовых. Ответ по кредиту за 1 час. И мы выдаем кредиты без лишней бюрократии.
Важно оценить потребности своего бизнеса и выбрать решение, которое лучше всего поможет достигать целей.

Laen.ee поможет вашему бизнесу расти!

Подайте заявку уже сегодня!

+372 663 0112 • Пн–Пт: 9:00–18:00 • [email protected]www.laen.ee
Внимание! Вы имеете дело с рекламой бизнес-кредита. Перед оформлением ознакомьтесь с условиями на сайте laen.ee и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

