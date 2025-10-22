Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!
Laen.ee предлагает предпринимателям без залога и без лишней бюрократии: бизнес-кредит
и расчетный кредит
.
Берёте 5000 евро и возвращаете ровно столько же
Если у вашей фирмы есть четкая цель и деньги нужны сразу, бизнес-кредит
– то, что надо. Laen.ee предлагает до 50 000 € без лишней бумажной волокиты и с решением в течение часа.
Не хотите бесконечных вопросов?
Получите первый бизнес-кредит до 5000 € на срок 6 месяцев – под 0% и без дополнительных плат.
Бизнес-кредит Laen.ee отлично подходит для краткосрочных вложений – например, чтобы покрыть сезонные расходы или приобрести новое оборудование.
А если вы только начинаете бизнес, то наверняка знаете, как утомительны всевозможные бизнес-планы и справки, которые нужно предоставить банку. У нас все проще, даже для новых фирм: короткая заявка – и вы получите ответ в течение часа.
Главная боль малого бизнеса – это денежный поток. Но решение проще, чем кажется
Если вы планируете серьезное вложение, например покупку нового набора инструментов, аренду строительной техники или расширение бизнеса – вам идеально подойдет бизнес-кредит. Вы получите всю сумму сразу, на вами выбранный определенный срок с низкими ежемесячными платежами.
Расчётный кредит – гибкий финансовый резерв
Управление денежными потоками фирмы – это ежедневная и довольно непростая задача для большинства предпринимателей. Материалы и зарплаты нужно оплачивать сразу, а оплату от клиентов иногда приходится ждать неделями. В таких случаях выручает расчетный кредит
– это гибкий резерв, который можно использовать в нужный момент. Если кредит не используется – вы ничего не платите. Кроме того, нет платы за оформление и платы за договор, что тоже прилично экономит деньги вашей фирмы.
Расчетный кредит Laen.ee подойдет предприятиям, желающим иметь надежную финансовую подушку. Оформив расчетный кредит – дополнительный резерв средств будет всегда под рукой. А если не пользуетесь лимитом – платить вообще ничего не придется.
Условия расчетного кредита от Laen.ee просты и прозрачны
- до 50 000 € без залога
- 0% Euribor
- плата за заключение договора 0 €
Пример: если фирма пользовалась суммой 10 000 € например 14 дней, то это обойдется всего в 93,33 евро. Иметь расчетный кредит очень удобно, если часто нужны оборотные средства на короткий срок – например, при задержке оплат от клиентов или внезапных расходах. Потратить и быстро вернуть – на примере выше видно, что вы практически ничего не платите за использование 10 000 евро.
Дайте бизнесу больше свободы
Расчетный кредит – это гибкость и уверенность в любой непредвиденной ситуации. Деньги всегда под рукой: кредитная линия открыта 24/7, не надо ждать ответа по кредиту или делать повторные заявки.
А бизнес-кредит от Laen.ee, в свою очередь, дает четкое понимание сроков и сумм при реализации конкретных проектов.К тому же мы приготовили специальное предложениедля новых клиентов:
Первый бизнес-кредит до 5000 € на 6 месяцев под 0% годовых
. Ответ по кредиту за 1 час. И мы выдаем кредиты без лишней бюрократии.
Важно оценить потребности своего бизнеса и выбрать решение, которое лучше всего поможет достигать целей.
Laen.ee поможет вашему бизнесу расти!
Подайте заявку уже сегодня!
