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12 января 2024 в 6:33









США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене, цены на нефть подскочили

США и Великобритания назвали это вынужденным шагом. Фото: US CENTRAL COMMAND VIA X, Reuters/Scanpix

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. С заявлениями по этому поводу выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Deutsche Welle.

В Минобороны США подчеркнули, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, береговые радары и средства воздушного наблюдения хуситов. Удары наносились с истребителей, кораблей и подводных лодок, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации CNN, для нанесения ударов США использовали бомбардировщики и крылатые ракеты Tomahawk.

Минобороны Великобритании заявило, что под удары попали аэродром в Аббсе, который использовался хуситами для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем. Кроме того, были атакованы несколько зданий в Бани, использовавшихся для запуска разведывательных беспилотников.

Байден заявил, что удары стали прямым ответом на «беспрецедентные» нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. Атака, которую он назвал оборонительной, была осуществлена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

«Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире», – говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом. Он пообещал, что при необходимости «без колебаний» примет дальнейшие меры для защиты своего народа и международной торговли.

Сунак также отметил, что с точки зрения Великобритании, удар по хуситам был самообороной. «В последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других международных судов», – заявил британский премьер. Он призвал хуситов прекратить атаки на суда в Красном море и предпринять шаги по деэскалации.

Опасения эскалации конфликта подняли фьючерсы на нефть, пишет Financial Times. С открытием торгов цена на нефть марки Brent увеличилась на 2 процента, достигнув почти 79 долларов за баррель.

Около 15 процентов мировой морской торговли проходит через Красное море, в том числе 8 процентов зерна, 12 процентов нефти, перевозимой танкерами, и 8 процентов сжиженного природного газа. Многие танкеры и контейнеровозы избегают морского пути через Красное море и Суэцкий канал, выбирая вместо этого более длинный и дорогой маршрут вокруг мыса Доброй Надежды и Африки.