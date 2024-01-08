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Индрек Лепик

8 января 2024 в 15:01









Кризис в Красном море. Цена на контейнеры растет, как это повлияет на Эстонию?

Датский морской торговый гигант Maersk не планирует в ближайшее время возобновлять плавание по Красному морю. Фото: Reuters/Scanpix

Эстонские предприятия пока не чувствуют влияния кризиса в Красном море. По их словам, благодарить за это можно опыт, полученный во время пандемии и войны в Украине.

С конца осени повстанцы-хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, препятствуют движению кораблей через Красное море. Перед праздниками кризис обострился до такой степени, что фактически была введена блокада с ракетной угрозой, из-за чего многие компании отказались ходить через Красное море, выбрав маршрут через Африку в несколько тысяч километров.