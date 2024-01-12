За 11 месяцев в госбюджет поступило 90% запланированных налогов
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
За январь-ноябрь 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет составили 90% от запланированного на год объема.
В ноябре прошлого года в бюджет поступили различные налоги на сумму 1,067 млрд евро, сообщает rus.err
со ссылкой на Министерство финансов.
Налоговые поступления в ноябре выросли в годовом исчислении на 6,9%, но темп роста замедлился по сравнению со средним показателем за год.
Быстрее всего росли поступления алкогольного акциза и подоходного налога с юридических лиц.
В министерстве отметили, что поступление прямых налогов поддерживается фондом заработной платы, который продолжает расти, а более скромный уровень поступления налогов на потребление отражает неуверенность потребителей.
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