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Кристель Хярма

13 января 2024 в 7:49









Директор Radisson: мы готовились к большому государственному визиту, поначалу не зная, кто приедет

Президент Украины Владимир Зеленский остановился в отеле Radisson на Рявала. Даже в самой гостинице поначалу не знали, что там остановится Зеленский. Фото: Liis Treimann

В гостинице Radisson Collection, расположенной в центре Таллинна на Рявала пуйестеэ, узнали о предстоящем крупномасштабном государственном визите за две недели, но изначально не знали, кто именно посетит Эстонию.

«Все признаки указывали на то, что к этому визиту будет приковано больше внимания, чем обычно», - сказал директор отеля Айн Кяпп, по словам которого, обычно они узнают о приезде таких важных гостей за несколько месяцев.