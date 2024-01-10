    «Юрист считает, что это незаконно». Kingitus.ee OÜ восстановили в Коммерческом регистре

    Владельцем Kingitus.ee является литовское предприятие Emoti Group.Фото: Kingitus.ee OÜ

    Магазин подарков-впечатлений Kingitus.ee OÜ восстановили в Коммерческом регистре.

    Как писали ранее «Деловые ведомости», по решению суда компания Kingitus.ee OÜ была удалена из регистра из-за непредоставления отчета за 2022 финансовый год.

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