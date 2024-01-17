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dv.ee

17 января 2024 в 12:37









Цахкна: Кристина Каллас в четверг попросит у правительства 10 млн евро

Председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна. Фото: Liis Treimann

Министр образования и науки Кристина Каллас отправится на заседание правительства в четверг, чтобы попросить 10 млн евро для удовлетворения минимального запроса учителей по заработным платам и тем самым предотвратить планируемую забастовку, сообщил ERR председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна.

«10 миллионов – это деньги, которые стоят того, чтобы предотвратить забастовку. /.../ Я очень надеюсь, что у нас еще есть шанс ее отменить», – сказал Цахкна.

О том, что правительство может найти 10 млн евро для отмены забастовки, заявил во вторник и глава парламентской фракции социал-демократов Евгений Осиновский: «Сумма настолько мала, что ее можно найти моментально, было бы только желание».

Он пояснил, что за два-три дня заключить долгосрочное соглашение о зарплате нереально, но правительство могло бы найти дополнительные деньги на текущий год, чтобы избежать забастовки и затем уже обсудить долгосрочное соглашение о заработной плате, то есть коллективный договор – еще одно требование учителей.

Долгосрочное соглашение означает закрепление разрешенного коалиционным соглашением повышения заработной платы учителей – до 120% от средней зарплаты в Эстонии к 2027 году.