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dv.ee

16 января 2024 в 14:59









В забастовке примут участие 75% учителей общеобразовательных школ Таллинна

Забастовка учителей начнется 22 января. Фото: Veiko Tõkman

По словам пресс-секретаря Таллиннского департамента образования Пиргит Педая, на участие во всеобщей забастовке эстонских педагогов, которая начнется 22 января, по состоянию на 13:00 16 января зарегистрировались 2800 таллиннских учителей, а в забастовке солидарности планируют участвовать 500 столичных педагогов.

«2800 учителей – это почти 75% всех учителей Таллинна», – констатировала Педая, передает rus.err.ee.

В забастовке не будут участвовать лишь учителя Кадакаской основной школы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

В Тарту в забастовке солидарности, которая может длиться до трех дней, примут участие около 75% учителей.

«Точное число станет известно ко времени забастовки или даже к ее окончанию, когда лидеры забастовки передадут списки бастовавших работников руководству учреждений. Однако, исходя из предварительной информации, сейчас можно сказать, что в забастовке солидарности намерены участвовать 75% учителей образовательных учреждений Тарту – как школ, так и детских садов», – сказал руководитель отдела образования Тартуской мэрии Рихо Рааве.