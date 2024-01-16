    В забастовке примут участие 75% учителей общеобразовательных школ Таллинна

    Забастовка учителей начнется 22 января. Фото: Veiko Tõkman

    По словам пресс-секретаря Таллиннского департамента образования Пиргит Педая, на участие во всеобщей забастовке эстонских педагогов, которая начнется 22 января, по состоянию на 13:00 16 января зарегистрировались 2800 таллиннских учителей, а в забастовке солидарности планируют участвовать 500 столичных педагогов.

    «2800 учителей – это почти 75% всех учителей Таллинна», – констатировала Педая, передает rus.err.ee.
    В забастовке не будут участвовать лишь учителя Кадакаской основной школы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.
    В Тарту в забастовке солидарности, которая может длиться до трех дней, примут участие около 75% учителей.
    «Точное число станет известно ко времени забастовки или даже к ее окончанию, когда лидеры забастовки передадут списки бастовавших работников руководству учреждений. Однако, исходя из предварительной информации, сейчас можно сказать, что в забастовке солидарности намерены участвовать 75% учителей образовательных учреждений Тарту – как школ, так и детских садов», – сказал руководитель отдела образования Тартуской мэрии Рихо Рааве.

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