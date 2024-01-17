Maersk начинает сотрудничество с Hapag-Lloyd

Wise прогнозирует еще больший рост доходов

Число клиентов финансово-технологической компании Wise выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: услугами компании воспользовались более 7 миллионов клиентов. На основании сильных результатов третьего квартала прогноз роста выручки был повышен.

Число клиентов финансово-технологической компании Wise выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: услугами компании воспользовались более 7 миллионов клиентов. На основании сильных результатов третьего квартала прогноз роста выручки был повышен.