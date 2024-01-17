    Maersk начинает сотрудничество с Hapag-Lloyd

    Maersk меняет партнера по сотрудничеству: вместо MSC создается альянс с Hapag-Lloyd.Фото: Shutterstock

    На мировом рынке контейнеров перемены: гиганты рынка Hapag-Lloyd и Moller-Maersk подписали новое долгосрочное соглашение о сотрудничестве, которое начнется в феврале 2025 года.

    Год назад Maersk и MSC объявили о прекращении совместного альянса 2M, Hapag-Lloyd же покинет союз THE Alliance в конце января 2025 года.

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