    В Ленинградской области загорелся химический завод «Новатэк». СМИ сообщают об атаке беспилотников

    Предварительной версией причины пожара в порту Усть-Луга назвали «внешнее воздействие». Фото: Scanpix

    В порту Усть-Луга в ночь на 21 января загорелся химический терминал компании «Новатэк», сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал, была проведена эвакуация персонала. Также он уточнил, что в Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. О причинах пожара губернатор не сообщил, передает «Медуза».
    Предварительной версией причины пожара в порту Усть-Луга назвали «внешнее воздействие». НОВАТЭК сообщил об остановке технологического процесса на терминале и создании штаба по ликвидации последствий происшествия, пишет «РБК».
    Пострадавших нет, пожар локализован.
    «Технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луги» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее», — сообщили в компании.
    Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что незадолго до начала пожара жители Кингисеппа (около 35 километров от порта) слышали звуки пролетающих беспилотников. О том, что местные жители слышали БПЛА и взрывы, также пишут телеграм-каналы Baza и Shot.
    В свою очередь «Фонтанка» утверждает, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, которые летели в сторону Санкт-Петербурга, но потом изменили курс и полетели в сторону Кингисеппского района. Издание также пишет, что терминал «Новатэк» был атакован в районе 3:20. По данным «Фонтанки», в результате удара один из газовых резервуаров взорвался.
    В Минобороны РФ об обнаруженных в Ленинградской области беспилотниках не сообщали. При этом ведомство отчиталось о сбитых БПЛА в трех регионах. Так, поздно вечером 20 января один беспилотник был сбит в Орловской области, еще по одному — в Смоленской и Тульской областях. Еще три БПЛА были сбиты в Смоленской области в ночь на 21 января.

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