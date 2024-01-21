Забастовки в Финляндии: авиасообщение остановится, детские сады и продуктовые магазины закроются

Иллюстративное фото.Фото: MARKKU ULANDER, Scanpix

Профсоюз JHL заявил о забастовке с 1 по 2 февраля, в результате которой авиасообщение прекратится почти во всех аэропортах Финляндии, передает YLE.

Многие профсоюзы объявили о политических акциях протеста – забастовки являются протестом против правительственных планов, касающихся трудовой реформы и ослабления социальной защиты работников.
Так, профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения Финляндии JHL заявил о забастовке 1 и 2 февраля, в результате которой обслуживание прекратится почти во всех финских аэропортах. В забастовке участвуют сотрудники Finavia и Airpro.
В политических акциях протеста против запланированных реформ также примут участие, в частности, Авиационный профсоюз (IAU) и Профсоюз работников автотранспорта (AKT). Забастовки могут остановить ависообщение, досмотр и обработку багажа.
В четверг Индустриальный профсоюз Финляндии заявил, что начнет двухдневную забастовку с 1 по 2 февраля. В забастовках участвуют 60 000 рабочих и 700 предприятий.
Новые забастовки, объявленные Индустриальным профсоюзом в четверг, 18 января, также будут направлены на заводы Nammo, производящие боеприпасы в Финляндии и Украине. Ранее они не участвовали в акциях протеста.
Двухдневная забастовка остановит производство боеприпасов на трех заводах компании, а также на заводе по производству пороха в Лапуа, Састамала и Вихтавуори.
Также Профсоюз PAM проведет масштабную суточную акцию протеста 1 февраля, в результате которой большинство продуктовых магазинов могут быть закрыты. Забастовка затронет десятки тысяч сотрудников и охватит, среди прочего, все крупнейшие розничные сети, а также отели, рестораны, вокзалы и клининговые компании.
В тот же день центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK и центральное объединение профсоюзов наемных работников Финляндии STTK организуют акцию протеста STOP nyt!. Демонстрация пройдет на Сенатской площади в Хельсинки.
Также Центральная организация профсоюзов работников с высшим образованием Akava обдумывает свои акции протестов.
Кроме того, забастовки в начале февраля приведут к закрытию детских садов.

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