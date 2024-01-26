    СМИ: Россия провела массовую кампанию дезинформации на немецком языке

    Иллюстративное фото.Фото: Anna Markina

    Всего за месяц около 50 тысяч фейковых аккаунтов опубликовали более 1 млн твитов на немецком языке, в которых осуждают поддержку Украины со стороны правительства ФРГ, пишет DW со ссылкой на Der Spiegel.

    По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, министерство иностранных дел Германии раскрыло российскую кампанию по дезинформации в соцсети X Илона Маска (ранее Twitter). Целью этой кампании, по всей видимости, является усиление недовольства нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и срыв дальнейшей поддержки Украины, пишет издание в пятницу, 26 января, со ссылкой на внутренний отчет внешнеполитического ведомства.
    50 тысяч фейковых аккаунтов в X
    Как отмечается далее, МИД поручил экспертам проанализировать с помощью специальной программы сообщения в X, и в результате была выявлена масштабную сеть фейковых аккаунтов, распространяющих немецкоязычный контент.
    В период с 20 декабря по 20 января более 50 тысяч таких аккаунтов опубликовали в сумме более миллиона твитов на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства, якобы пренебрегающего собственным населением ради поддержки Украины, отмечает Der Spiegel, ссылаясь на секретный отчет. Издание указывает, что речь идет о «систематической российской кампании» по дезинформации.
    Как заявил официальный представитель немецкого министерства иностранных дел в интервью Der Spiegel, «дезинформация стала глобальным фактором угрозы». «Ее целенаправленно используют те, кто не разделяет наши ценности, для дестабилизации целых обществ – и не только в западных демократиях, но и повсюду», – добавил он.

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