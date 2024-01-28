    Fitch: экономический спад в Эстонии продолжится

    Суперминистерство, в котором действуют несколько министерств, в том числе Министерство финансов.Фото: Andras Kralla

    Рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный национальный рейтинг Эстонии без изменений, прогнозируя продолжение экономического спада в 2024 году, но рост в 2025 году.

    Fitch подтвердило долгосрочный национальный рейтинг Эстонии на текущем уровне A+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило Министерство финансов.

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