Fitch: экономический спад в Эстонии продолжится

Забастовка учителей, «парад пингвинов» и другие заботы правительства
Забастовка учителей, которая началась в понедельник, грозит затянуться надолго, поскольку договориться не могут не только бастующие с властями, но и власть внутри себя. И именно во внутреннем недовольстве - подлинная проблема безопасности, считает колумнист ДВ Эльконд Либман.
Забастовка учителей, которая началась в понедельник, грозит затянуться надолго, поскольку договориться не могут не только бастующие с властями, но и власть внутри себя. И именно во внутреннем недовольстве - подлинная проблема безопасности, считает колумнист ДВ Эльконд Либман.