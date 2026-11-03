Департамент конкуренции начнет проверку рынка закупок сырого молока
Департамент конкуренции начинает проверку рынка закупок сырого молока, чтобы изучить договоры с поставщиками и применяемые торговые практики, а также оценить их соответствие Закону о предотвращении недобросовестной торговой практики.
В деревне Пылгасте в уезде Пылвамаа заложили краеугольный камень нового фермерского комплекса Kaska-Luiga OÜ. Для семейной компании его строительство означает инвестицию в молочное производство в размере более 7 млн евро.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.