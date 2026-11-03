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Департамент конкуренции начнет проверку рынка закупок сырого молока

Департамент конкуренции начинает проверку рынка закупок сырого молока, чтобы изучить договоры с поставщиками и применяемые торговые практики, а также оценить их соответствие Закону о предотвращении недобросовестной торговой практики.
Коровы дают сырое молоко, а какие торговые практики применяются дальше, Департамент конкуренции намерен выяснить подробнее.
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