    Суд потребовал ликвидации крупнейшего мирового должника

    Долги китайского девелопера достигают 300 млрд долларов, что делает его самым крупным нефинансовым должником в мире. Фото: ALY SONG

    Суд Гонконга постановил ликвидировать китайскую девелоперскую компанию Evergrande, что стало новым витком развития событий вокруг краха самого закредитованного застройщика в мире.

    Решение о ликвидации было принято спустя чуть более двух лет после официального дефолта компании. Решение суда было принято после того, как застройщик не смог разработать план реструктуризации, который удовлетворил бы международных кредиторов.

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