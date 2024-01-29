Суд потребовал ликвидации крупнейшего мирового должника

У ида-вируской учительницы потребовали заявление на отпуск на время забастовки

Большинство ида-вируских учителей продолжают работать во время забастовки. А некоторые и хотели бы забастовать, но формально числятся отдыхающими, а не протестующими.

Большинство ида-вируских учителей продолжают работать во время забастовки. А некоторые и хотели бы забастовать, но формально числятся отдыхающими, а не протестующими.