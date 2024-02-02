Январь в продуктовом магазине: цены вновь начали расти

«Как заработать миллион с помощью пенсионных накоплений?»
Основатель и управляющий фонда Tuleva Тыну Пекк убежден, что человек со средней зарплатой, начавший рано и систематически откладывать деньги, к достижению пенсионного возраста может увеличить свои активы до одного миллиона евро.
Основатель и управляющий фонда Tuleva Тыну Пекк убежден, что человек со средней зарплатой, начавший рано и систематически откладывать деньги, к достижению пенсионного возраста может увеличить свои активы до одного миллиона евро.