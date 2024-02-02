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dv.ee

2 февраля 2024 в 10:18









Январь в продуктовом магазине: цены вновь начали расти

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В январе молочные продукты стоили чуть меньше, чем год назад, но по сравнению с декабрем 2023 года их стоимость вновь начала двигаться вверх. Подорожали также некоторые овощи, яйца и мясные продукты, пишет ERR.

Цены в продуктовых магазинах Эстонии взлетели в прошлом году, и январские данные показывают, что окончательно рост цен не остановился. На стоимость продуктов оказала влияние и более высокая ставка НСО, которая вступила в силу в этом году.