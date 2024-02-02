    Storent планирует выпустить облигации для расширения бизнеса

    В прошлом году чистая прибыль Storent превысила 4 млн евро.Фото: Andras Kralla

    Компания по аренде строительной техники Storent планирует в этом году инвестировать 10-20 млн евро. Профинансировать инвестиции планируется, в том числе за счет облигаций.

    После тщательной оценки руководство компании приняло решение выпустить облигации в первом квартале 2024 года. Целью эмиссии является ускорение расширения Storent Group, дальнейшее увеличение технического парка и открытие новых точек проката, пояснили руководители предприятия.

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