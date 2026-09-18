Последствия разрушений: Саудовская Аравия прекратила поставки нефти в Европу

Американские фондовые рынки в четверг снизились, поскольку цены на нефть и доходность государственных облигаций США продолжили расти, а инвесторы оценивали свежие данные по инфляции цен производителей.
Турция, Пакистан и Саудовская Аравия заключили оборонное соглашение, предусматривающее коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну из трех стран. Документ подписан на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.