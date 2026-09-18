Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%318,14
  • OMX Riga−1,09%954,61
  • OMX Tallinn−0,01%2 205,83
  • OMX Vilnius0,19%1 500,85
  • S&P 500−0,21%7 622,05
  • DOW 30−0,47%51 534,25
  • Nasdaq −0,04%26 407,19
  • FTSE 100−1,39%10 665,26
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,57
  • OMX Baltic0,08%318,14
  • OMX Riga−1,09%954,61
  • OMX Tallinn−0,01%2 205,83
  • OMX Vilnius0,19%1 500,85
  • S&P 500−0,21%7 622,05
  • DOW 30−0,47%51 534,25
  • Nasdaq −0,04%26 407,19
  • FTSE 100−1,39%10 665,26
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,57

Последствия разрушений: Саудовская Аравия прекратила поставки нефти в Европу

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco сообщила европейским партнерам, что поставок в октябре не будет.
В результате атаки беспилотников нефтепровод «Восток–Запад» получил серьезные повреждения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 11.09.26, 08:41
Биржи США продолжили снижение: нефть подорожала, ожидания повышения ставок усилились
Американские фондовые рынки в четверг снизились, поскольку цены на нефть и доходность государственных облигаций США продолжили расти, а инвесторы оценивали свежие данные по инфляции цен производителей.
Новости
  • 11.09.26, 10:23
Нефть может завершить неделю у отметки 110 долларов
Цены на нефть продолжили расти в пятницу и приближаются к 110 долларам за баррель. В последний раз по итогам недели цены находились на таком уровне в середине мая.
Новости
  • 02.07.26, 17:30
Саудовская Аравия и Эмираты восстановили довоенные объемы поставок нефти
Экспорт нефти из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов к началу июля почти достиг довоенного уровня.
Новости
  • 07.08.26, 17:06
Турция, Пакистан и Саудовская Аравия заключили оборонное соглашение
Турция, Пакистан и Саудовская Аравия заключили оборонное соглашение, предусматривающее коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну из трех стран. Документ подписан на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 17.09.26, 08:38
Потерявшие деньги вкладчики должны найти 300 000 евро, чтобы процедура банкротства ERIAL продолжилась
Урмас Паэт: «Сейчас ситуация такова, что преступники в любом случае остаются в выигрыше»
2
Новости
  • 17.09.26, 11:18
Бывший владелец замка Лайтсе обанкротился
«Сочинил мне какую-то историю»
3
ТОП
  • 16.09.26, 06:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок
4
Новости
  • 17.09.26, 06:00
«Чтобы прекратить закулисные игры»: госпоставку на 15 миллионов в Кохтла-Ярве планируют больше не проводить
5
Новости
  • 17.09.26, 12:54
Revolut поставили на счетчик: хакеры требуют 3 млн долларов за данные клиентов
6
Новости
  • 16.09.26, 13:08
Перешедшая к Coop Prisma сокращает 67 сотрудников

Последние новости

Новости
  • 18.09.26, 16:41
Последствия разрушений: Саудовская Аравия прекратила поставки нефти в Европу
Mнения
  • 18.09.26, 16:08
Делов-то: терминаторы на подходе, на вершине ТОПа и в LHV
Биржа
  • 18.09.26, 15:58
Уоррен Баффет окончательно отходит от дел в Berkshire Hathaway, его роль перейдет к сыну
Новости
  • 18.09.26, 15:48
Вахтрас отвергает обвинения в конфликте интересов. «Прошу прощения, если создалось впечатление, что я поступала нечестно»
Новости
  • 18.09.26, 14:43
Деревообработчики заплатили за Toftan 58 млн евро. «Безусловно, хорошая сделка»
Новости
  • 18.09.26, 14:10
Цена последнего завода E-Piim на аукционе выросла почти вдвое
Подсказка
  • 18.09.26, 12:01
Аудит без паники: как подготовиться, пока не поздно
Биржа
  • 18.09.26, 11:52
Tallink продлил срок погашения кредита в 170 млн евро

Сейчас в фокусе

Когда Эстония восстановила независимость, Мульдиа был среди основателей Hansapank – предшественника Swedbank, стоял у истоков Eesti Ekspress, а позднее занялся рекламным бизнесом. Владельцем замка Лайтсе Мульдиа стал в 1996 году. Одной из главных особенностей бизнеса Мульдиа в замке были ужины с расследованием убийств.
Новости
  • 17.09.26, 11:18
Бывший владелец замка Лайтсе обанкротился
«Сочинил мне какую-то историю»
Известный политик Урмас Паэт, вложивший 100 000 евро в кредитно-сберегательное общество ERIAL, весной 2025 года потребовал признать кооператив банкротом, а потом дважды организовывал сбор среди вкладчиков почти 25 000 евро, чтобы процедура банкротства продолжилась. Теперь требуется уже значительно большая сумма. По словам Паэта, 300 000 евро – огромная сумма, которую и без того серьезно пострадавшим вкладчикам предстоит собрать всего за месяц.
Эпицентр
  • 17.09.26, 08:38
Потерявшие деньги вкладчики должны найти 300 000 евро, чтобы процедура банкротства ERIAL продолжилась
Урмас Паэт: «Сейчас ситуация такова, что преступники в любом случае остаются в выигрыше»
Revolut поставили на счетчик: хакеры требуют 3 млн долларов за данные клиентов
Новости
  • 17.09.26, 12:54
Revolut поставили на счетчик: хакеры требуют 3 млн долларов за данные клиентов
Часть эстонских бизнесменов из верхушки ТОПа сделали ставку на Польшу и не прогадали. На фото – пятерка самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии: внизу Борис Скворцов, Федор Берман и Олег Осиновский, наверху – Александр и Антон Малюгины.
ТОП
  • 16.09.26, 06:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок
Офис N&V в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 17.09.26, 06:00
«Чтобы прекратить закулисные игры»: госпоставку на 15 миллионов в Кохтла-Ярве планируют больше не проводить
В первую пятерку ТОПа самых богатых и в прошлом, и в этом году вновь вошли те же предприниматели: Таавет Хинрикус (слева), Маркус Виллиг, Яан Таллинн, Кристо Кяэрманн и Маргус Линнамяэ. Однако в этом году порядок мест изменился.
ТОП
  • 16.09.26, 06:30
ТОП самых богатых людей Эстонии: новый лидер побил прежний рекорд и вышел в отдельную лигу
Законопроект был назван в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля. Более года он добивался поддержки этой инициативы.
Новости
  • 17.09.26, 10:23
Палата представителей США одобрила новые «адские санкции» против России
По словам основателя Autoportaal.ee, предпринимателя Андо Раху, главное отличие портала от традиционных площадок объявлений заключается в возможности использовать гибкие решения для финансирования покупки.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026