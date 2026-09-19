Назад Из Силламяэ на MasterChef Australia 2026: «Моя сила оказалась во вкусах, на которых я выросла» Алена Илюхина выросла в Силламяэ, а спустя годы оказалась на кухне одного из самых известных кулинарных шоу Австралии. В интервью ДВ она рассказывает, как провизору и нутрициологу удалось войти в сильнейшую восьмерку популярного на другом континенте телеконкурса.

Правильно ли я понимаю, что первый же эпизод MasterChef Australia 2026, когда вас отобрали для участия в основном шоу, поделил вашу жизнь на «до» и «после»?

Это произошло еще раньше — на выставке Good Food & Wine Show в Сиднее. Классическая история о том, как оказаться в нужном месте в нужное время. Будучи большой поклонницей MasterChef, я сразу подошла к их стенду. Мы начали общаться, и мне предложили оставить свои контактные данные. Я сначала наотрез отказалась: где я и где MasterChef? Меня уговаривали минут двадцать, и в итоге я все-таки согласилась.

Почему упирались?

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Мне и раньше друзья советовали попробовать себя в этом шоу, но я всегда отмахивалась, потому что была убеждена, что готовлю недостаточно хорошо для MasterChef. Поэтому и здесь не ожидала, что мне действительно позвонят. Но они позвонили и прислали официальную анкету. На ее заполнение у меня ушло около семи часов. Вопросы были настолько детальными и глубокими, что заставили меня вспомнить практически все: оглянуться на свою жизнь, погрузиться в детство, вспомнить, как я росла в Эстонии, путешествовала, переезжала в Шотландию, Ирландию и Австралию и как вообще пришла к тому, что люблю готовить. Эта анкета вызвала во мне очень сильные эмоции. Кажется, впервые я посмотрела на весь свой путь целиком и поняла, что во мне действительно что-то есть — и этого «чего-то» гораздо больше, чем я сама когда-либо думала. Что происходило дальше? Я отправила анкету, и через какое-то время мне позвонили и пригласили на кастинг. Пришла туда довольно расслабленной, не ожидая какого-то особенного результата. Вокруг же наверняка одни «мастер-шефы», а тут я такая — Алена. Изначально я собиралась готовить блюдо из гребешков, в котором использовала эстонские вкусы и ингредиенты. Я долго его отрабатывала, но буквально за два дня до кастинга приготовила еще раз и вдруг поняла: что-то не то. Во вкусах я была уверена, поэтому поняла, что блюду просто не хватает техники, чтобы показать, на что я способна. И тогда, за день до кастинга, я решила полностью поменять блюдо. Причем меня совершенно не остановило даже то, что я выбрала перепелку, которую до этого вообще никогда не готовила. На самом кастинге я чувствовала себя очень комфортно. Мне было настолько в кайф находиться в этой атмосфере, среди людей, которые так же увлечены кулинарией, что все прошло замечательно. Когда через несколько месяцев мне снова позвонили, это был невероятно эмоциональный момент. Я просто расплакалась, когда услышала: «Алена, мы хотим пригласить тебя в ТОП-40 со всей Австралии». Изначально я думала, что дальше не пройду. Но как только моя нога ступила на эту кухню, я сказала себе: «Все, хочу! Теперь вы меня отсюда просто так не выгоните». Горячие новости Потерявшие деньги вкладчики должны найти 300 000 евро, чтобы процедура банкротства ERIAL продолжилась Урмас Паэт: «Сейчас ситуация такова, что преступники в любом случае остаются в выигрыше» ТОП самых богатых людей Эстонии: новый лидер побил прежний рекорд и вышел в отдельную лигу ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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Хотя, когда мне вручили белый фартук, означавший, что я прошла в основной состав шоу, вместе с радостью появилась и мысль: «Какой кошмар! Мне же теперь придется готовить рядом со всеми этими невероятно талантливыми людьми!» Было одновременно и очень интересно и страшно.

Насколько в этом шоу все по-настоящему?

В принципе, то, что зритель видит на экране, так и происходит. Нам никогда заранее не говорили, что мы будем готовить, мы не знали, что произойдет в следующий момент, нам не давали инструкций, что говорить или как реагировать. Все происходило по-настоящему — и именно поэтому эмоции и стресс тоже были настоящими.

Была ли в шоу конкуренция между участниками?

Абсолютно нет. Даже продюсеры говорили, что наш сезон в этом смысле получился каким-то уникальным: участники были невероятно сплоченными. Мы помогали друг другу расти и развиваться, жили в одном отеле, вместе тренировались, ходили друг к другу, пробовали блюда, делились знаниями. Поэтому каждый раз было очень тяжело, когда кто-то уходил.

Поначалу я думала, что мне нужно научиться делать все, что умеют остальные участники. Но однажды моя соседка меня остановила: «Алена, тебе пора прекратить гоняться за всеми техниками мира. Ты из Эстонии — больше никого из этой страны здесь нет. У тебя своя уникальная палитра вкусов, ты много путешествовала, знаешь огромное количество вкусов и ингредиентов. Сфокусируйся на своих сильных сторонах».

Мне кажется, в какой-то момент многие из нас пришли к похожему пониманию. Мы перестали пытаться готовить, как кто-то другой, и стали больше обращаться к той еде, вкусам и техникам, которые были близки каждому из нас. И самое интересное, что вместо того, чтобы усиливать конкуренцию, это позволило нам еще больше учиться друг у друга.

Самым сложным было обрести веру в себя. Съемочные дни были очень длинными, ты никогда не знаешь, каким будет следующее задание, и при этом понимаешь, что каждые несколько дней кто-то уходит.

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Очень многое зависело от того, в каком эмоциональном состоянии ты приходишь на кухню, насколько доверяешь себе и своим решениям и можешь ли собраться под огромным давлением. Можно бесконечно тренироваться, но если ты выходишь на кухню и начинаешь сомневаться в каждом своем решении, вероятность ошибки становится намного выше. Поэтому одним из главных уроков MasterChef Australia 2026 для меня стало именно умение доверять себе.

Вы в другом интервью назвали себя перфекционистом. Это помогало или мешало?

Я выросла в семье двух врачей-гинекологов, и, наверное, с детства привыкла к довольно высоким требованиям — в том числе к самой себе. У меня всегда было ощущение, что можно сделать еще лучше, еще чему-то научиться, приложить чуть больше усилий. Поэтому мне свойственен не только перфекционизм, но и привычка очень много учиться, усердно работать и доводить начатое до конца.

На протяжении всего сезона я действительно очень много тренировалась. Мне иногда говорили: «Алена, хватит уже печь свои торты до двух часов ночи, иди отдыхай!» Но я увлекалась: пробовала разные техники, тестировала множество вариантов, снова и снова отрабатывала то, что у меня не получалось.

В этом смысле перфекционизм мне, безусловно, помогал — благодаря ему я очень многому научилась за довольно короткое время. Но была и обратная сторона: мне было сложно вовремя остановиться и позволить себе отдохнуть. А в условиях MasterChef Australia 2026 восстановление было не менее важно, чем тренировки. Поэтому мне пришлось учиться находить баланс между желанием постоянно становиться лучше и умением иногда просто дать себе передышку.

Вы сказали, что стресса было много. Почему?

Каждый день ты приезжаешь на съемки, совершенно не зная, что тебя ждет. С самого утра стоишь перед дверями кухни MasterChef — и тебя уже немножко потряхивает. А потом тебе дают задание, говорят: «Старт!» — и начинаются 75 минут, за которые нужно придумать и приготовить блюдо, сбегать в кладовую за продуктами, подобрать все необходимое, решить, на какой тарелке будешь сервировать. Параллельно к тебе подходят продюсеры и судьи, задают вопросы, а время бежит. Конечно, мы все очень переживали.

Я удивился, насколько позитивными и поддерживающими были судьи. Насколько их поддержка помогала вам во время испытаний?

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Да, судьи действительно очень позитивно относились к нам, старались помочь и поддержать. Для меня Пох Линг Йоу, одна из судей, была огромной поддержкой. Как только я говорила, что собираюсь готовить что-то скандинавское, балтийское, эстонское или славянское, она сразу говорила: «Да, да, именно! Сфокусируйся на этом. У тебя всегда хорошо получается, когда ты опираешься на эти вкусы в своих блюдах». Это придавало мне огромную уверенность в себе. Я начинала готовить спокойнее, увереннее, более методично — и в итоге все сходилось и получалось.

Но, конечно, бывали и моменты, когда судья подходил и спрашивал: «Ты уверена в сочетании этих вкусов? Ты уверена в этом блюде?» И в этот момент ты действительно начинаешь сомневаться: а правильную ли стратегию я сегодня выбрала? То ли это блюдо? И вот в такие моменты вера в себя, доверие к себе и уверенность в собственной идее особенно важны.

Можно ли сказать, что после шоу — или даже во время него — вы проснулись знаменитой?

Во время съемок — точно нет. Никто не знает, что шоу снимают, а мы подписываем серьезные соглашения о неразглашении. А вот когда шоу начинает выходить в Австралии и мы куда-то идем — особенно если несколько участников вместе, — люди иногда подходят и спрашивают: «Вы же из MasterChef?»

Сегодня, например, я шла домой, и ко мне подошла женщина, которая меня узнала. Она сказала, что я была одной из ее любимых участниц и что, по ее мнению, очень хорошо выступила на MasterChef Australia 2026. Такие моменты, конечно, очень приятны.

Вы продолжаете общаться с другими участниками?

Практически со всеми. У нас до сих пор есть большая группа в WhatsApp, мы регулярно встречаемся. Вчера, например, вместе ходили на премьеру в кино, а потом на ужин.

И поскольку Мельбурн относительно недалеко от Сиднея, когда я туда приезжаю, обязательно стараюсь увидеться с ребятами. Это действительно стало чем-то вроде новой семьи. Мы вместе прошли через очень интенсивный, совершенно уникальный опыт, который невероятно нас сблизил.

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Почему в свое время вы решили уехать из Эстонии?

Такой цели у меня никогда не было — я всегда очень любила Эстонию. Когда училась в Тартуском университете, каждое лето ездила в Великобританию. Сначала это было из серии: «Поучу английский, познакомлюсь с новыми людьми». Но чем больше я путешествовала, тем сильнее мне хотелось увидеть и узнать мир.

После университета я начала работать провизором и постепенно поняла, что хочу изучить более комплексный подход к здоровью и питанию. Поэтому поехала в Шотландию изучать клиническую нутрициологию. После этого переехала в Ирландию. И уже прожив шесть лет в этих двух странах, я подумала, что хочу узнать, как живут в совершенно другой части мира.

Чем Австралия отличается от Эстонии?

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Эстонию, мне кажется, что она живет немного в будущем. Там настолько многое цифровизировано, Эстония известна своей технологической средой и стартапами. Для меня настоящим сюрпризом стали роботы-доставщики, которые совершенно спокойно ездят по улицам. В Австралии такого не увидишь.

Эстония развивается с невероятной скоростью. Когда я уехала, страна выглядела совсем иначе, а когда вернулась спустя годы, у меня было ощущение, будто прошло лет двадцать. Появилось столько новых мест, красивых пространств, ресторанов — постоянно хочется куда-нибудь сходить, посмотреть, погулять.

А Австралия — мой второй дом. Здесь уже другая жизнь: теплый климат, океан. Иногда кажется, будто ты все время немного в отпуске — хотя при этом, конечно, все время работаешь.

А еще там большие и страшные пауки.

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Да, пауки здесь, конечно, есть, и некоторые действительно впечатляющих размеров. Но мне кажется, за пределами Австралии эта тема немного преувеличена — о пауках, змеях и прочей австралийской живности очень любят говорить в СМИ и социальных сетях, потому что это всегда привлекает внимание. Конечно, в Австралии есть и потенциально опасные виды, но в обычной повседневной жизни все далеко не так страшно, как может показаться со стороны. Я живу здесь уже много лет, и пауки — точно не то, о чем я думаю каждый день.

Правда ли, что в Австралии луна перевернута?

Да, по сравнению с тем, как я привыкла видеть ее в Эстонии, здесь она действительно выглядит перевернутой! Я помню, мама в детстве говорила: если смотришь на луну и видишь букву «Р», значит, она растущая. А я позавчера смотрела на луну и думала: “Господи, здесь, что угодно, но не буква Р!”

Как вы смогли переехать? В Австралии жесткая иммиграционная система…

Это было непросто, и изначально я вообще не планировала переезжать сюда навсегда — решила посмотреть, как все сложится. У меня не было долгосрочной визы, поэтому, чтобы остаться в стране, нужно было найти работодателя, готового меня спонсировать. Первый работодатель не смог этого сделать. Второй смог — я проработала в этой компании пять лет, и в итоге получила постоянный вид на жительство, который уже позволяет мне работать в любой компании.

Что интересно: если бы этого не произошло, я не смогла бы принять участие в MasterChef Australia 2026, потому что одним из условий участия был статус постоянного резидента Австралии.

Я также очень благодарна компании, в которой работаю сейчас. Уже с первого собеседования почувствовала: это мои люди, моя компания. И надо же было такому случиться: прошло меньше года с момента, как я к ним пришла, и меня позвали на MasterChef Australia 2026. Я очень долго готовилась к тяжелому разговору, потому что должна была попросить отпустить меня на время съемок. В этот период я не могла совмещать шоу с работой, и никто не знал, сколько все продлится — неделю или несколько месяцев. Но меня невероятно поддержали. Сказали, что очень рады, что у меня появилась такая возможность, и полностью пошли мне навстречу.

Вы рассказали, как пробились на MasterChef. А как пробивались в основной профессии?

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В первую очередь я очень благодарна Тартускому университету, где получила образование в области фармацевтики. Это дало мне очень сильную научную базу, которая во многом определила мой дальнейший профессиональный путь. А во-вторых, думаю, большую роль всегда играли моя рабочая этика и желание постоянно развиваться. Я привыкла много работать, много учиться и не бояться осваивать что-то новое. Мне вообще очень сложно делать что-либо вполсилы: если я прихожу в компанию или берусь за новый проект, вкладываюсь на 150%.

Чем занимаетесь в нынешней компании?

Наша организация проводит клинические исследования лекарственных препаратов от первой до четвертой фазы. Я работаю старшим менеджером по подготовке предложений.

Например, фармацевтическая или биотехнологическая компания разрабатывает новый препарат и приходит к нам с протоколом будущего исследования. Мы вместе с различными специалистами обсуждаем стратегию: в каких странах оптимально проводить исследование, сколько потребуется исследовательских центров, как искать и набирать пациентов, какие ресурсы, сроки и бюджет потребуются.

То есть моя работа находится на пересечении науки, стратегии и бизнеса: мы фактически разрабатываем план того, как потенциальное клиническое исследование может быть реализовано.

Раньше вы занимались нутрициологией. Как мне похудеть?

О, об этом я могу говорить часов пять! Потому что на самом деле это очень комплексный вопрос.

На вес человека влияет огромное количество факторов: питание, физическая активность, сон, уровень стресса, состояние здоровья, некоторые лекарственные препараты, генетика и образ жизни.

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Обычно первое, что я говорю: давайте сконцентрируемся не только на том, чтобы сбросить вес, а посмотрим на здоровье человека в целом. Мне гораздо ближе подход, при котором мы постепенно улучшаем сон, питание, движение и другие привычки. И очень часто, когда человек начинает системно заботиться о своем здоровье, снижение веса — если оно действительно необходимо — становится естественным следствием этих изменений.

Один из первых вопросов, который я задаю, — как человек спит. Недостаток сна может влиять на аппетит, пищевое поведение, уровень энергии и метаболическое здоровье. Когда мы хронически не высыпаемся, нам зачастую сложнее регулировать аппетит и делать те выборы в питании, которые мы планировали. Поэтому качественный и достаточный сон — одна из важных составляющих здоровья и контроля веса с которых стоит начинать. Если удается наладить сон, это хорошая основа для всех остальных изменений.

Следующий вопрос: достаточно ли у вас физической активности?

Специалисты как будто здесь разделились на два лагеря. Одни первым делом советуют физические нагрузки. Другие же настаивают: ты в спортзале скинешь пару сотен калорий, это ни о чем.

Я с этим не согласна. Я выступаю за физическую активность, но не только потому, что во время тренировки мы сжигаем определенное количество калорий.

Если посмотреть на то, сколько энергии организм расходует за целый день, то тренировка — только одна часть. Значительная часть энергии необходима для поддержания жизненно важных процессов в организме. Кроме того, есть наша обычная повседневная активность: мы ходим, поднимаемся по лестнице, убираем дома, моем посуду, куда-то идем пешком. Все это складывается в общий расход энергии за день.

То есть движение влияет на вес не только через расход энергии во время самой тренировки. Оно, образно говоря, нажимает и на другие „кнопочки“ в организме: поддерживает сердечно-сосудистое и метаболическое здоровье, помогает сохранять мышечную массу, улучшает чувствительность к инсулину, сон и психологическое состояние — целый ряд процессов, которые в совокупности поддерживают наше здоровье.

Рацион, конечно, тоже очень важен. Но я часто вижу, как люди в первую очередь фокусируются на том, какие продукты нужно убрать, насколько уменьшить порции или сколько калорий теперь можно съесть. Мне такой подход не очень близок. Чем больше запретов и жестких ограничений мы себе создаем, тем сложнее зачастую придерживаться такого питания в долгосрочной перспективе.

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Я предпочитаю сначала посмотреть на то, что полезного можно добавить в рацион. Можно ли есть больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и семян, разнообразной зелени и трав? Достаточно ли в рационе белка и полезных источников жиров?

Я за домашнюю еду. Когда мы готовим сами, у нас гораздо больше контроля над ингредиентами, количеством соли, сахара и жиров. Но это совершенно не значит, что нужно отказаться от ресторанов или доставки. Самое главное — чтобы питание было реалистичным для конкретного человека и его можно было поддерживать в долгосрочной перспективе.

Если есть сложности с весом, постоянная усталость или другие изменения в самочувствии, я всегда рекомендую обратиться к врачу и при необходимости сдать анализы. Иногда за симптомами могут стоять определенные состояния здоровья или дефициты витаминов и минералов. Если дефициты действительно есть, важно их выявить и скорректировать вместе со специалистом.

И если уж говорить о какой-то «волшебной таблетке», то для меня это забота о здоровье кишечника: разнообразное питание, ферментированные продукты, достаточное количество клетчатки и разнообразие растительной пищи. Микробиом связан с огромным количеством процессов в организме — пищеварением, обменом веществ, работой иммунной системы и даже регуляцией аппетита. И он во многом зависит от того, чем мы его «кормим».

Чем планируете заниматься дальше?

На данный момент я планирую организовывать Supper Clubs — гастрономические ужины в формате Chef’s Table. После MasterChef Australia 2026 я поняла, насколько еда способна нас объединять и как истории из нашей жизни, путешествий, воспоминания о местах и людях могут превращаться в блюда.

В одном из эпизодов MasterChef я приготовила мороженое с можжевельником. И пока готовила, мысленно перенеслась в Эстонию. Вспомнила, как мы с друзьями ездили на Сааремаа, как я гуляла среди можжевеловых кустов и какой невероятный аромат стоял вокруг.

Когда я рассказывала эту историю судьям, София попробовала мой десерт и сказала, что у нее тоже появилось ощущение, будто она оказалась в том самом месте, о котором я рассказывала, — прохладным утром, среди можжевеловых кустов и невероятного аромата можжевельника.

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И тогда я поняла, что именно это мне интересно: создавать не просто блюда, а целые гастрономические впечатления, способные перенести нас в какой-то момент нашей жизни. Использовать вкусы и ингредиенты, чтобы рассказывать истории о путешествиях, местах и воспоминаниях.

Именно этот десерт был для меня очень личным и много для меня значил. Мне было особенно приятно, что через него я смогла поделиться частичкой Эстонии на MasterChef Australia 2026.

В дальнейшем мне также хотелось бы объединить свои знания в области питания и здоровья с кулинарией. Мне всегда была особенно интересна тема женского здоровья, и сейчас в моих планах — создавать небольшие женские ретриты, пространство, куда можно приехать на несколько дней, перезагрузиться, восстановиться, забыть о телефонах и по-настоящему отдохнуть.

Ну и, конечно, важной частью таких ретритов для меня будет вкусная и здоровая еда. Мне хочется делиться своими знаниями о питании и здоровье и показывать, как сделать полноценное и при этом действительно вкусное питание естественной частью повседневной жизни.