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Банки: часть из 200 млн евро, высвободившихся после погашения гособлигаций, уже ищет новые источники доходности

Погашение государственных облигаций вернуло на счета инвесторов 200 млн евро основного долга. Два года назад розничные инвесторы вложили в эти облигации 29 млн евро, и, по словам представителей банков, часть средств направляется в новые инвестиции.
Облигации, выпущенные в 2024 году с процентной ставкой 3,3%, тогда были переподписаны более чем в четыре раза.
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