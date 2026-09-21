Банки: часть из 200 млн евро, высвободившихся после погашения гособлигаций, уже ищет новые источники доходности
Погашение государственных облигаций вернуло на счета инвесторов 200 млн евро основного долга. Два года назад розничные инвесторы вложили в эти облигации 29 млн евро, и, по словам представителей банков, часть средств направляется в новые инвестиции.
На прошлой неделе эстонское государство впервые привлекло капитал у институциональных инвесторов на базе эстонского права. С одной стороны, это открывает новую дверь для местного рынка капитала. С другой – может закрыть путь для розничных инвесторов.
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