Владелец Rimi вошел в число 500 крупнейших компаний Европы

Премьер-министр бросил камень в огород торговцев, обвинив в росте цен на продукты не повышение налогов, а чрезмерно большие и роскошные торговые площади. Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс опровергла утверждение о том, что в последние годы было построено много новых и более шикарных продуктовых магазинов.