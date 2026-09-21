Владелец Rimi вошел в число 500 крупнейших компаний Европы
Датский розничный концерн Salling Group, в прошлом году купивший бизнес Rimi в странах Балтии, впервые вошел в число 500 крупнейших компаний Европы, заняв 344-е место по выручке в рейтинге Fortune 500 Europe 2026.
По мнению исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, в следующем году люди еще будут ощущать влияние повышения налога с оборота, но после лет экономии начнут класть в корзину и более дорогие товары.
Премьер-министр бросил камень в огород торговцев, обвинив в росте цен на продукты не повышение налогов, а чрезмерно большие и роскошные торговые площади. Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс опровергла утверждение о том, что в последние годы было построено много новых и более шикарных продуктовых магазинов.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.