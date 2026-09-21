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Владелец Rimi вошел в число 500 крупнейших компаний Европы

Датский розничный концерн Salling Group, в прошлом году купивший бизнес Rimi в странах Балтии, впервые вошел в число 500 крупнейших компаний Европы, заняв 344-е место по выручке в рейтинге Fortune 500 Europe 2026.
В настоящее время Salling Group работает на шести рынках и обеспечивает работой около 70 000 человек. Одним из важнейших этапов развития концерна за последние годы стало приобретение Rimi.
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