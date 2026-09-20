Американский фондовый рынок начал торги во вторник снижением: инвесторы готовились к решению Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое будет объявлено в среду, а также следили за дискуссией о безопасности искусственного интеллекта вокруг Anthropic, вызванной новой статьей главы компании Дарио Амодеи.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.