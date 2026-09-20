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Война на Ближнем Востоке: хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии и нефтяные объекты

Повстанцы-хуситы из Йемена заявили об атаках на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, а несколько часов спустя вблизи столичного аэропорта были замечены вспышки пламени и большой столб дыма.
В субботу вблизи аэропорта столицы Саудовской Аравии был виден большой столб черного дыма.
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