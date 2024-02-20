    Розиманнус купил долю в компании Karell Kiirabi

    У Karell Kiirabi появился новый владелец.Фото: BaltCap

    Компания Pihlakodu AS, принадлежащая BaltCap Growth Fund, продала Karell Kiirabi, поставщика услуг скорой помощи.

    По данным Инфобанка Äripäev, новым владельцем предприятия является Meditsiiniteenused OÜ, созданное чуть больше нескольких недель назад. Владельцами предприятия являются Мартин Кукк, Райн Розиманнус, Яко Ляэнемяги и Рене Ильвес.

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