Итоги эксперимента: большинство компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю

Если хочешь поработать, полежи и все пройдет: есть ли смысл сокращать рабочую неделю?

На протяжении последних десятилетий многие мечтают сократить рабочую неделю до четырех дней или рабочий день – до шести-семи часов. Некоторые компании попробовали это сделать.