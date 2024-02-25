    Итоги эксперимента: большинство компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю

    Четырехдневная рабочая может показаться несбыточной мечтой, но эта практика весьма успешно используется уже во многих компаниях.Фото: Raul Mee

    Большинство компаний, принявших участие в пилотном проекте внедрения четырехдневной рабочей недели, переняли эту практику, пишет Äripäev.

    В рамках исследования было опрошено 61 британское предприятие. 54 из них, или 89%, заявили, что до сих пор используют четырехдневную рабочую неделю. Из них 51%, или 31 компания, сообщили, что не планируют возвращаться к прежней системе организации труда.

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